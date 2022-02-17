臥龍洞3吊屍！網紅拍片「沿路燒紙錢」下場慘爆　臉書急道歉

▲靈異YouTuber前往臥龍洞吊屍現場探險，竟沿路燒紙錢、噴漆。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／南投報導

南投縣埔里古道臥龍洞日前驚見2男1女「吊屍」，且死者身著紅衣，嘴還叼著菸，全案曝光後引發外界臆測。近日有YouTuber重返現場拍下探險片，卻在事發地燒紙錢、點菸插地、噴漆等，違反了《森林法》，被南投林管處蒐證後，通報警方協助偵辦，後續也恐遭開罰12萬元以上、28萬元以下罰鍰。對此，該YouTuber在臉書粉專寫下道歉文，並表示願意承擔一切責任。

回顧臥龍洞命案，跨年當天有登山民眾在此處發現一具吊掛男屍，嚇得急忙報警，警方到場後確認死者身分為范姜姓男子，隨後又在距離男屍處約200公尺外的地方，尋獲同行的情侶檔郭、王2人遺體；由於死者范姜男被發現時遺體嘴上還叼著菸，而郭男與王女陳屍處地面則有空酒瓶，其中郭男更身穿紅上衣，令本案更加詭譎。警方深入調查後，發現3人曾控制范姜男的前女友戴女，還在其身上綁縛鞭炮「驅魔」，宗教因素也讓本案更添神秘色彩。

此案曝光之後，引發外界臆測，也吸引了一名靈異型YouTuber重返現場拍攝探險片。不過，他在過程中卻沿途焚燒紙蓮花、紙錢等，還將點燃的香菸插進土中祭拜，甚至還在為了避免迷路而沿途在森林中樹木、石頭上噴漆做記號，而遭到看不下去的民眾檢舉。

南投縣林管處獲報後即派員前往，並在確認相關事證及查明YouTuber身分身分後，將依違反《森林法》查報程序通知行為人到案陳述意見，此外，經初步調查，本案引火損害面積未滿0.3公頃，裁罰金額區間為12萬元以上28萬元以下，後續將視林地損害情形予以裁處罰金。

對此，該YouTuber也在臉書發文道歉，「在這邊對臥龍洞的事件非常抱歉，造成不好的示範，向社會大眾致上十二萬分的歉意，我不該在山區燒紙錢、蓮花、插香…等行為」，並表示願意承擔一切責任，深感抱歉。

▲▼現場林地有多處毀損痕跡。（圖／民眾提供）