小三認證好體力！人夫餓好幾天　一夜「大戰300回」喊：餵飽我

▲人夫被妻子抓包外遇，還用交友軟體聊色，妻子氣得提告求償，判決結果近日出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄人夫在外有小三，2人不僅多次出遊，還互傳鹹濕對話，內容提及，「我已經忍了好幾天了，禮拜五晚上再餵飽我，大戰三百回合」等。正宮抓包後，氣得寄發存證信函，但2人仍持續往來，正宮只好對2人提告求償，除此之外，人夫還用交友軟體與人聊色，正宮也一併提告，而判決結果日前出爐，人夫須賠償正宮共23萬，另必須與小三連帶賠償正宮15萬元。

正宮提告主張，她與丈夫結婚多年，但自2020年起，丈夫開始行蹤可疑，經常晚歸，或是在家中與不明人士用手機聊天，直到同年11月間她無意間發現丈夫與小三互傳曖昧對話、共同出遊及發生性行為等長達半年，而2人的對話中包含，「好累喔，昨晚被妳操到」、「你體力好我見識過的」、「忍了好幾天了，禮拜五晚上再餵飽我，大戰三百回合」等，2人甚至還有意囤購大量保險套來滿足性需求。

正宮還指控，丈夫與小三也經常出遊共宿，她忍無可忍之下，決定寄發存證信函，要小三與她聯繫後續事宜，而小三也自知裡虧，向高雄市大寮區調解委員會聲請案由為侵權糾紛的調解。豈知，調解日當天，小三不僅委由其姊姊出席，逃避處理問題，其姊姊更全盤否認所有事情，也無任何道歉之舉，而事後小三更持續與丈夫往來、發生性行為，讓她氣得決定對2人提告求償。

不僅如此，正宮還抓包丈夫用交友軟體跟多名女性聊色，內容提及，「尺寸要怎樣妳才滿意」、「我一晚可以很多次」、「我喜歡妳這種、不愛戴套的」、「越來越想吃了你」、「求妳讓我體會一下什麼是軟腳」，正宮見狀也一併對丈夫提告求償。

法院審理時，人夫與小三均否認姦情，小三更辯稱，不知道人夫是已婚身分，直到正宮寄發存證信函，才驚覺受騙。至於人夫的部分，他則辯稱，妻子所提出的證據完全無法證明他跟小三多次出遊且發生性關係，要求法官駁回妻子之訴，另外針對用交友軟體聊色，只是在跟其他女性討論性行為而已，且現今社會對性觀念開放，此舉並不構成侵害配偶權。

不過，法院審理後並不採信2人說詞，針對寄發存證信函人夫就以出軌的行為，法官認為人夫確實違反婚姻誠實義務，因此判他須賠償正宮20萬元；而寄發存證信函後，人夫與小三仍持續來往的部分，法官判2人須連帶賠償正宮15萬；另人夫與其他女子聊色的部分，則判他須賠償正宮3萬元。全案可上訴。