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攜手紙雕大師賞燈　黃珊珊大戰「二摩黨」：有競爭才有進步

▲▼陳思宇開設「市民管家快閃店」。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

▲陳思宇開設「市民管家快閃店」，邀請黃珊珊開幕。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇，以下皆同）

政治中心／綜合報導

2022年台北燈節12日登場，今年選在士林一帶舉辦。過去曾任觀傳局局長的陳思宇，任內曾允諾會把燈節帶到士林，身為在地人的她，此次也在燈區上開設了一家「市民管家快閃店」，提供充電及防疫物資，並邀請台北市副市長黃珊珊開幕、邀請紙雕大師洪新富賞燈。對於大戰「二摩黨」，黃珊珊受訪時表示，有競爭才會有進步。

有意代表民眾黨角逐該區議員的前觀傳局局長的陳思宇在燈區開設一家「市民管家快閃店」，提供民眾充電及防疫物資，遭外界質疑「寄生燈會」。對此，陳思宇也強調，與其關心私人活動，不如把時間花在如何讓士林復興、讓商圈經濟能夠更好。

陳思宇表示，會開設快閃店，主要是因為自己家就在燈節街區上，過去她也曾辦過2018台北燈節，最清楚民眾逛燈節需要什麼，因此，她也感謝鄰居，借了一家燈區上的店，能提供充電跟防疫物資，為大家服務。

陳思宇說，今天的活動除了希望台北市副市長黃珊珊來開幕外，也希望小朋友在元宵節都會來參加台北燈節，讓他們明白提花燈的傳統習俗跟作品。

▲▼陳思宇開設「市民管家快閃店」。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

此外，此次活動也邀請紙雕大師洪新富到現場。陳思宇強調，希望讓更多人知道紙雕的精神，讓大家知道，紙雕的藝術能與傳統結合，活靈活現。

現年55歲的洪新富，曾獲中華民國第41屆十大傑出青年。從事紙雕藝術工作已有30年，是國內傑出紙雕藝術家，目前從事紙雕創作、教學、著書、推廣紙藝等，也於各個教育單位從事紙藝推廣工作。

另針對日前遭外界質疑，邀請黃珊珊等人站台快閃店，及佔用台北市政府資源，是寄生燈會一事，黃珊珊回應，這不是北市府的資源，而是私人的場地，附近的店家只要支持台北燈節都很感謝，也一定會支持這些店家。

▲▼陳思宇開設「市民管家快閃店」。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

至於「珊珊大戰2摩」，黃珊珊說，這是諧音開玩笑，大家不用這麼認真，大家一起為這個城市往前走，「有競爭才會有進步」；陳思宇也強調，她的2摩指的是達摩的「摩」，並不是惡魔的「魔」，請衛福部長陳時中不要污名化摩羯座。

另外，快閃店看板中的「神秘嘉賓」被指是台北市長柯文哲，引起質疑，陳思宇也呼籲，與其關心私人活動，不如把時間花在如何讓士林復興、讓商圈經濟能夠更好，她也再次感謝士林鄰居們，將場地借給她；而屆時柯文哲會用「台北市長」或是「民眾黨主席」身分出席，陳思宇則說，請大家敬請期待。

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