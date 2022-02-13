女友想看海「睡整路」他捨棄雪隧走海線想哭　網看後照鏡嚇傻

▲原PO女友說想看海，堅持捨棄雪隧轉走海線，卻沿路都在睡覺。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名難網友表示，他跟女友週末開車旅遊，回程本想走雪隧，但女友說想看海，這才讓他改變回家的行程，沒想到對方一路睡回家，讓他悲從中來。然而，正當網友安慰原PO時，卻意外發現後照鏡拍到奇怪的東西。

該名難網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，女友堅持想看海，因此要他不要走雪隧，他只好硬著頭皮開海線，然而真的看到海時，女友卻在副駕睡得東倒西歪，讓他感嘆「嗯，海我是看到了，我很堅強，男人們辛苦了…精神！」

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網友看完紛紛留言，「說要看的人睡著」、「開到海邊推下海，跟她到站囉」、「挺貼心的叫你自己看海」、「女孩不裝睡，男孩沒機會」、「這個副駕好， 不會亂指導你開車」、「一個成功男人的背後，都有一個睡到翻的女人」、「風景再美都不如入夢香甜」、「旁邊的都比開車的還累」。

此外，也有人注意到後照鏡出現奇怪的紅衣人，「紅衣小女孩？」「我就問，後照鏡那是啥」、「不孤單，至少還有紅衣小女孩陪你」、「紅衣小女孩出現了」，但放大後卻發現是誤會一場，原來後照鏡內是一名穿著紅色雨衣的路人，「後照鏡的雨衣人，是還挺嚇人的」、「紅色雨衣嚇死我了」。

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