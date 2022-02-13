新北增1例不明感染！30多歲設計師染疫「過年曾到高雄」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指出，今（13）新北市新增一名不明感染源個案。發言人莊人祥表示，該案為一名設計師，平常都騎車或搭捷運到各工地監工，初步了解曾於過年時到高雄。

指揮中心公布新增12例本土個案，其中高雄砂石場增加7人，樹林嘉聯益電電子廠增3人，新北新增1名不明感染源個案，另1例則是從中國大陸返台男性（暫列境外移入）案19592的太太。

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▲案19430(新北市某電子廠)個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

新北不明感染源個案為案19665，莊人祥表示，該案在2/12出現喉嚨痛，根據疫調，在1/30 ～2/5到高雄過年，2/5後回台北，相關感染情形需要進一步釐清。

新北市衛生局也說明，該名設計師在2/12出現喉嚨痛症狀到醫院採檢，PCR結果陽性、Ct值16，收治專責病房治療，居住地在新店區。由於個案為室內設計師，工作需求會移動到台北、台中等外縣市，目前匡列接觸者居住新北共6人、6人居家隔離，均已安排採檢，相關活動足跡通報進行清消，感染源持續疫調中。

而高雄疫情從家庭群聚衍生至砂石場職場，指標個案的大表哥女友（19434）與其母親（19435）在砂石場工作，砂石場染疫情況又擴大，且影響外縣市，加上今日病例，整起砂石場群聚有34人染疫。

▼案19380個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）