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吃海鮮咬到「蜘蛛狀」帶殼生物…秒奔廁所狂吐　網解答：大驚小怪

▲▼豆蟹。（圖／翻攝自爆料公社）

▲淡菜裡藏了小生物。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

吃海鮮咬到一顆「帶殼生物」，吐出來仔細看還長腳！一名男子昨天宵夜吃海鮮，把冷凍的淡菜拿出來退冰加熱，吃到其中1顆發現口感不對勁，竟然有個難咬硬物，吐出來看「媽呀好多隻腳！半透明的」，氣到打給客服投訴，結果反被網友打臉「大驚小怪」。

▲▼豆蟹。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲仔細看像蜘蛛又像螃蟹。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」驚魂未定地說，昨晚煮冷凍淡菜來吃，吃到一半覺得口感不太對，咬到一顆帶殼硬物，吐出來看發現是個小生物，長得有點像蜘蛛，好幾隻腳，殼還是半透明，當下無法辨認這究竟是什麼生物，「直接選擇先到廁所嘔吐，再仔細看它，請問有人看得出來，此東西啥生物？」

▲▼豆蟹。（圖／翻攝自爆料公社）

▲小生物是豆蟹，無毒可以吃。

網友解答，「豆蟹（蚵蟳）通常寄生在雙殼綱生物上，高鈣無害XD」、「你不知道淡菜和牡蠣一樣，裡面都會躲螃蟹嗎」、「小螃蟹可以吃的，你賺到了，這沒啥事可投訴吧」、「豆蟹都會躲在所有貝類裡，正常的，可以吃，無害」、「螃蟹啊不然壁蝨喔哈哈哈哈」、「這種沒必要客訴～小螃蟹！海港吃海鮮現炒，貝類裡都會偶爾出現呀！」

據了解，豆蟹會寄生在生蠔、蛤蜊這種貝類生物，大小就和一顆黃豆差不多，是體型最小的螃蟹之一，無毒無害可以吃下肚，但帶殼會影響口感，所以大多都挑掉不吃。

▼其他網友也曾在蛤蜊中發現豆蟹。

▲▼豆蟹。（圖／翻攝自爆料公社）

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