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英國送蔣介石的「銀色怪物」重慶號竟投共　首戰與終戰都在葫蘆島

▲▼英國送蔣介石的「銀色怪物」重慶號竟然叛逃。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）

▲英國送給蔣介石的「銀色怪物」重慶號，最後竟然成為投共的叛艦。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

於1949年4月21日發生「江陰要塞事變」之後，接下來發生的事情，就是海軍第二艦隊司令林遵率艦投共，另外有一部分艦艇則是冒著砲火，進行「長江大突圍」，「重慶號事件」，就是是長江突圍的前奏曲，因為對國民政府來說，海軍艦艇當時先後「出走」，噸位最大、而且是唯一的巡洋艦「重慶號」是重要指標。

老譚在YouTube節目《譚兵讀武》中介紹，重慶艦是當時全國唯一的巡洋艦，前身是英國皇家海軍的「曙光女神號」（HMS Aurora），過去比較多翻譯成「震旦」號，長153米，滿載排水量是6665噸，最高航速30海浬，各型火炮24門，最大主砲是6門152mm， 4座雙聯裝102毫米高平兩用高炮，並配有6門魚雷發射管，同時加裝了平面搜索雷達、遠距離對空搜索雷達、火控雷達等電子裝備。

▲▼英國送蔣介石的「銀色怪物」重慶號竟然叛逃。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）

老譚指出，因為當重慶號還是「曙光女神號」時，裝備相對先進，在二戰中擁有非凡的戰績，包括擊沉德國巡洋艦「伯力克」號，參加過追擊「俾斯麥」號戰列艦之役，另外也先後擊沉義大利驅逐艦2艘，運輸艦10艘等，被義大利海軍稱為「銀色怪物」（Silve Phantom）此外，它還幫助盟軍開闢第二戰場，參加過西西里登陸戰，二戰後，英國政府根據1944年的中英協定，把11艦艇移交給國民政府，「震旦號」改名為「重慶號」，另外還有兩艘也很有名，分別是「伏波號」與「靈甫號」。

老譚說，國民政府為了接收這些軍艦，從1946年11月起，派遣大批海軍學員到英國學習，其中包括清末兩廣水師提督李準，他就是最先去南海西沙東沙樹立主權碑的海軍先驅，他的兒子李相普也是接艦人員之一，在學成之後，1948年5月26日，「重慶號」與「靈甫號」驅逐艦，從英國樸茨茅斯啟程回國。

▲▼英國送蔣介石的「銀色怪物」重慶號竟然叛逃。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）

老譚接著說，重慶號後來陸續發生水兵逃亡未歸，全艦500個人累積逃跑200多人，甚至船上2部發電機，其中1部還不明原因燒毀，海軍總司令桂永清指示作戰處長盧東閣，接替艦長鄧兆祥，並且派遣200名海軍新兵大隊學生補足缺額，1949年2月25日，艦上的中共地下黨領導組織控制整艘軍艦，由艦長鄧兆祥親自操控，從上海開往煙台，再前往葫蘆島。

▲▼英國送蔣介石的「銀色怪物」重慶號竟然叛逃。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）

老譚說，如此重要的軍艦叛逃後，蔣介石相當震怒，派遣空軍前往獵殺，重慶號在3月20日自沉在葫蘆島，3月21日的報紙就刊載，海軍發言人已證實，「叛艦重慶號以炸毀」，另外還提到，「黃安艦（第一艘投共叛艦）在3月15日，也在連雲港被炸毀」。

老譚最後強調，重慶號參加國共內戰的時間雖然只有半年，但是第一戰在葫蘆島，最後一戰也在葫蘆島，雖然時間不長，但是也見證了整個大時代的變化。

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