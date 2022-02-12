蘿莉系AV女優「蕾神」不幹了！　粉絲哭：我的大學都是她

▲日本知名AV女優「蕾」宣布引退，16年生涯畫下句點，令粉絲感到相當惋惜。（圖／つぼみ推特）

記者張鈜閔／綜合報導

「蘿莉系代表」AV女優蕾(つぼみ)正式宣布引退，出道16年的她在日本AV界佔有一席之地，粉絲不捨直呼「又一個走入歷史QQ」、「悲報！從小看到大的女優」。

今年34歲的「蕾」2006年出道，一直以來都是日本AV界「蘿莉系女優」的代表，近年來的發片量也相當穩定，日前她卻在推特上發布引退宣言，表示自己所有的活動將會在4月停止，也很感謝粉絲們16年來的支持，讓不少粉絲相當錯愕。

▼「蕾」日前在推特上發布引退宣言，令粉絲感到相當惋惜。（圖／つぼみ推特）

AV達人「一劍浣春秋」也在部落格「Play no.1」發文指出，蕾出道多年早已不缺錢，還是堅持留在這一行的原因是「使命感」，事務所的隊友都走光了，除了自己誰都不剩，覺得自己責任重大的她咬著牙一年又一年撐下去，後來甚至還成為事務所的理事，參與公司各項決策，就這樣過了16年才終於卸下戰袍。

蕾引退宣言一出讓粉絲們感到不捨，紛紛留言直呼「我的青春也跟著消失了一部份」、「蕾神真的是我的青春...」、「當年真的青春無敵，付給她幾十億有了」、「見過她本人三次，每一次都很親切，像個鄰家女孩」、「又一個陪我10年的好朋友要走了」、「應該頒給他成就獎」、「我的大學都是她...」。

▲「蕾」出道16年，發片量一直相當穩定。（圖／つぼみ推特）