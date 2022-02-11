大伯收編浪浪卻「沒錢買飼料」！　她怒：只給吃骨頭　

▲大伯擅自收編浪浪卻又不照顧，讓原PO看不下去。（示意圖／達志影像）

記者謝欣辰／綜合報導

飼養動物本來就不是一件容易的事，必須衡量自己的能力。有位網友在《爆怨公社》表示，大伯收編了一隻浪浪，但卻「沒錢買飼料」，讓原PO看不下去。

原PO說道，大伯有天帶了一隻浪浪回家，表示自己要收編，「但卻連最基本的飼料跟水都沒給」，還跟別人說是原PO和她老公要養的，對於老公的哥哥擅自決定要收編浪浪，卻又把責任推給別人的行為，讓原PO氣炸，「我很喜歡動物沒錯，但我沒有說我要養啊」。

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原PO表示，自己看不下去還跟大伯提議，「一個月給我500元，我幫買狗狗飼料」，沒想到被以「沒錢」為由打槍，原PO相當心疼狗狗，「都只吃一些骨頭，但我有次整天在家，也沒看大伯餵過」，甚至連狗狗喝水的碗都是原PO主動準備的，原PO無奈，「我也有發文問過有沒有其他好心人願意領養，但因為是土狗，顏色又很花，根本沒人要」。

貼文一出，網友紛紛回覆，「沒有規劃真的不要養，大了覺得不可愛，直接丟棄安捏母湯」，「沒有能力、沒有心、沒有時間的人，真的不要養」，「直接幫忙送走，我寧願當惡人，也不要殘害一條生命」，也有網友認為「我覺得送走沒用，他一定會抱其他的回來，這次都是無預警就把狗抱回來也不打算養，你覺得他會因為這次的送養就放棄嗎」。