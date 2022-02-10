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社會 社會焦點 保障人權

錢塞褲襠「女警大玩cosplay」　高雄警吞17支申誡...基層怒

▲▼前鎮分局賀年影片引風波。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲前鎮分局草衙派出所賀年弄獅影片引風波。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市前鎮警分局草衙派出所在除夕時，趁沒民眾在所內的空檔拍攝「弄獅」影片，員警用玩具手槍灑錢還把千元鈔票塞進褲襠，影片上傳外流後，分局第一時間出面認為觀感不佳，市警局高層也認為「影片不雅，有損警察形象」，不僅對9名員警祭出破紀錄的17支申誡，還讓督察單位加強對所屬分局及派出所督導，結果引發基層反彈，紛紛質疑「有這麼嚴重嗎」？

前鎮分局草衙派出所警員1月31日除夕夜時，有員警在晚餐後趁所內無洽公及報案民眾時，為增添年節氣氛，當場即興表演「弄獅」及「灑錢」，有人弄獅、有人拿玩具手槍灑錢橋，氣氛歡樂。

▲▼前鎮分局賀年影片引風波。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲前鎮分局賀年影片引風波。（圖／記者陳宏瑞攝）

但影片上傳外流後，引發外界不同評價，有人認為「大過年的，笑笑就好！」、「又沒影響公務，過年輕鬆一下！」但也有人認為在值勤時間就是不妥，所長第一時間也出面認為影片灑錢部分動作不雅造成觀感不佳深感抱歉。

前鎮警分局長陳志榮則出面表示，年節期間同仁因輪值無法與家人團圓，新春除夕夜草衙所同仁圍爐後，事前並未安排弄獅的表演片段，純粹是同仁過春節當下歡樂氣氛下的即興演出，不是刻意安排，不過影片內容灑道具紙鈔動作不雅行為導致觀感不佳部分，深感歉意並確實要求檢討改進，違反規定部分亦將予以究責議處。

儘管分局第一時間出來滅火，但市警局高層似乎很在意，事後對草衙所參與影片的警員以及草衙所正、副所長共祭出17支申誡，創下高雄警局非「警察違紀案」的單一個案中申誡最多次的紀錄。

除了申誡外，市警局督察室也對前鎮分局和草衙所「加強」督導，幾乎到了「照三餐」督勤的程度，但此舉也引發基層反彈，認為「有這麼嚴重嗎？」、「跟酒駕違紀比起來算小兒科吧！」，對於員警的反彈和士氣低落，前鎮分局上下對此不願多談，深怕又生波折，只盼望風波早日過去。

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