女移工倒垃圾遭「上銬帶走」！新北惡警亂抓人還丟包路邊…下場曝

記者閔文昱、陳雕文／新北報導

新北市三重區一名外籍看護去年8月到樓下倒垃圾時，突遭一名謝姓員警大吼大叫，接著對方見她身上未帶居留證，還將她上銬在超商椅子，並使用腳鐐，將她帶回警局。豈料，謝員事後知道看護是合法移工後，竟將看護丟包在路邊，引發譁然。對此，新北地檢署8日依私刑拘禁罪將謝員起訴，並請求依法加重其刑二分之一，最重可處7年6個月徒刑。

該起事件源於臉書一篇「警察先生，你很缺業績嗎？」貼文，內容提到一名三重外籍的家庭看護在倒垃圾時，站在路邊與朋友講電話，突然衝來警員對她大吼大叫，要她拿出居留證。貼文者質疑，誰會在倒垃圾隨身帶身分證件？更令人傻眼的是，當下看護被當成逃逸移工處理，先是被手銬銬在超商椅子上，之後由警車載回警局上腳鐐伺候。

▲三重一名員警上銬合法看護，引發社會譁然。（圖／翻攝臉書）

貼文中還提到，當警方查出看護為合法移工後，連一個道歉都沒有，就把她載離警局，也不是載回家，而是直接「丟包」在路邊。貼文者指出，這名看護只是下樓倒個垃圾，根本不知道被丟包在哪，身上連搭計程車回家的錢都沒有，最後是靠Google Maps才找到路，一個人哭著回家，還擔心著被警察帶走的時候，雇主家還來不及鎖，一直想要是阿嬤怎麼了，無法跟人交代。

此文一出，引發大批網友譁然，而三重分局事後也表示，由於謝員認為看護眼神飄忽、神情有異，遂上前盤查，然因雙方語言不通，進而產生爭執，謝員才將看護帶回警局調查身分；而經分局連夜調查，確認謝員執法有違失，訊後依妨害自由罪嫌送辦；另外，分局長也向當事人致歉並獲得諒解。

▲離譜上銬畫面曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北地檢署8日偵結，發現女移工在去年8月16日下午4時許接受盤查時，雖未能立即從手機找出文件，但有告知謝員自己住在附近，並使用手機透過社工及友人證明自己是合法移工，然而謝員不予理會，還假借職務上權力，將她銬在超商椅子上，之後查明身分後再把女移工直接丟包在路邊，涉犯私刑拘禁罪嫌，依私法將他起訴，並建請法官加重其刑，最重可處7年6個月徒刑。

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