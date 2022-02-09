高雄群聚指標國小生Ct值曝「病毒量高」　過年聚餐表哥與女友也中鏢

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布高雄出現4例感染源不明群聚。指揮官陳時中說明，這4人屬於家庭群聚，曾經過年聚餐；指揮中心發言人莊人祥說明，第一名確診為國小10多歲男童，2/7因為流鼻水、頭痛、發燒等症狀就醫確診，Ct值僅15.8，病毒量高，而其大表哥與女友、小表哥也遭確診。目前國內近期仍有4起感染源不明案件，除高雄外，新北2案，桃園1案。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心資料，該群聚第一案是10多歲男童（案19382）因有2/7出現流鼻水、頭痛、發燒症狀到診所快篩陽性，並於2/8確診，Ct值僅有15.8，病毒量高，進一步調查其2名表哥（案19380、19381）與大表哥女友（案19401）陽性確診，Ct值分別是16.6、19.8以及26.9。

莊人祥表示，該家族於2/4有聚餐接觸，而大表哥（19380）與其女友則是2/1~2/3出遊、2/6一同用餐，目前誰傳染給誰還有待釐清。

▲2/9個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

除高雄外，指揮中心日前公布桃園大同公司夫妻（18780、18781）、新北板橋家庭群聚（19346、19353、19354、19355、19385）還有新北樹林今日出現1名尚未列案號移工確診，總計有4起感染源等待釐清。