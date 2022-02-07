一代武將「關羽如何變財神」？背後原因曝：和晉商有關

▲關羽為民間四大財神之一。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

實習記者林郁婷／綜合報導

許多公司行號會在大年初五開工拜財神，其中一尊就是「武財神」關羽，不過關羽給人的印象一直是仗義行俠，完全和錢財沾不上邊，史料記載中，也沒任何擅長理財、賺錢的記錄，到底關羽是怎麼成為民間4大財神之一？其實關羽會變成4大財神之一，主要和山西的晉商集團有關。

根據《梨視頻》報導，民間有四大財神，南為范蠡，北為趙公明，東為比干，西則是關羽，其中比干是理財有方的政府官員，范蠡靠做生意成為有錢人，趙公明為保佑買賣公平的仙道士，這三位被供奉為財神合乎道理，反觀關羽，史料上完全沒有記載他從商、做過生意、理財方面的事蹟，最後卻成為西財神，讓人十分困惑。

其實這要先從關羽變成神開始談起，一開始祂只是一位歷史名將，到了隋唐，被佛教人士尊為「伽藍護法」，之後又被道教封為武財神，但還沒有很多人知道，直到《三國演義》才真正被大眾熟知，驍勇善戰、忠肝義膽的形象從此深植人心，成為人人尊敬的關聖帝君，更被各行各業奉為「祖師爺」。

關羽成為財神爺，除了道教的受封，也和山西的晉商集團有關。明朝商幫崛起，經常需要到處走江湖，非常重視同鄉間的友情，而關羽又是講義氣的代表，再加上祂本身就是山西人，因此晉商開始祭拜關羽，到了清朝，晉商成為勢力最大的商幫，修建許多廟供奉關羽，連帶影響其他商人效仿，於是關羽便成為商人們的楷模以及供奉對象。