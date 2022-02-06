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新竹2天連震12次　專家曝可能是大地震前兆：2地區也要警覺

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣峨眉鄉4日一天發生10次地震，5日又在2分鐘內連2震，最大規模3.6。中研院地球所兼任研究員汪中和認為，從2018年9月到2021年12月台灣處於罕見的低震期，峨眉鄉近日地震頻繁的確不尋常，可能是大地震的前兆，台灣西部、南部地區也要提高警覺。

▲▼新竹峨眉昨日發生10起小規模地震，今日上午又有2起地震 。（圖／氣象局）

▲峨眉鄉2天發生12次地震 。（圖／氣象局）

新竹縣峨眉鄉2天內發生12次地震，分別為4日10次、5日2次。而5日發生的2起地震，時間點為上午11點52分47秒及11點54分50秒，先是規模3.6，再發生規模3.1地震，震央都在峨眉鄉境內，與4日發生10起地震的區域位置相同。

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中央氣象局局長鄭明典5日在臉書PO文表示，「又連2震，這樣的規模能量很有限，只是因為極淺層，所以震央上方感受明顯。」但還是讓不少當地居民十分擔憂。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌提到，5日連2震是群震的一部分，氣象局會持續密切監測，若未來地震頻率增加或是規模達到4以上，就要更加留意。

根據《中國新聞網》報導，中研院地球所兼任研究員汪中和認為，台灣自2018年9月到2021年12月處於罕見的低震期，若板塊擠壓的能量沒有抒發，發生大地震的機率也會提高，而峨眉鄉近日地震頻繁確實不尋常，這些群震與新城斷層、獅潭斷層還有一段距離，但與斗煥坪構造相近，可能和附近的地質構造活動有關，考量到大地震是無法預測的，現階段最好的辦法還是提早做好地震的防災準備，台灣西部、南部地區也要提高警覺。

▲▼新竹接連發生地震，縣長楊文科下令特搜集結待命。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣長楊文科下令特搜部隊集結待命。（圖／新竹縣府提供）

新竹縣長楊文科5日宣布，已經下令集結特種搜救部隊，包含特種搜救隊警消18名、義消特搜隊13名，皆已在4日晚間完成個人裝備及公裝整備待命，一旦發生災害，可立即出勤救災，希望縣民鄉親不要太過驚慌。

另外，新竹市長林智堅4日也在臉書分享地震保命3步驟，包含趴下、掩護、穩住，以及地震避難8道具，分別為緊急食物、重要物品、衛生用品、照明設備、飲用水、雨衣及衣物、醫療用品、電源。

▼新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

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新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

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