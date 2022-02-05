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台版藍可兒懸案「母女電梯內憑空消失14年」　警重啟調查

▲母女憑空消失在大樓電梯14年。（圖／ETtoday資料照）

▲母女憑空消失在大樓電梯14年。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

2008年1月20日彰化一名劉姓婦人遭丈夫家暴後，帶著4歲小女兒離家，最後身影出現在離家7公里外的大樓電梯內，從此「憑空消失」至今14年，此案也被喻為「台版藍可兒案」，成台灣十大懸案之一。不過，彰化縣2020年一位林姓婦人攜女逃家，失蹤1０餘年後，被彰化田中員警循線在高雄尋獲，此案也讓警方士氣大振，決定重啟調查「台版藍可兒案」。

根據警方調查，當時劉婦向管理員表示要到11樓找朋友，便帶著女兒搭電梯上樓。電梯監視器清楚拍下，2人出電梯前脫下外套、鞋子，隨後匆忙跑出電梯；11樓另一支監視器則拍下劉婦帶著女兒走到頂樓，隨後整棟大樓監視器再也沒拍到母女倆的身影。

▲母女憑空消失在大樓電梯14年。（圖／ETtoday資料照）

▲大樓電梯監視器拍下劉姓母女最後身影。（圖／東森新聞）

離奇的是，這棟大樓座落於交通往來地區之處，與隔壁樓房距離、落差都大，母女倆既不可能跳到隔壁大樓，也很難不被周遭監視器拍到。為此，警方搜索大樓每一處，不僅挨家挨戶訪查，清查水塔、配電室、四周巷弄等，還清查大樓住戶身分，仍一無所獲。

案發後，家屬曾到廟中求助神明，神明指示劉婦只是帶女兒「出去玩幾天，很快就會回家」，不料至今杳無音訊。曾有網友推測，母女倆可能從樓梯走到地下二樓，再從地下二樓走汙水道或撞球場離開，但警方調閱大樓監視器，一一推翻這些說法。

▲母女憑空消失在大樓電梯14年。（圖／ETtoday資料照）

▲藍可兒案轟動一時。（圖／翻攝自YouTube）

由於劉婦丈夫曾有家暴紀錄，警方一度懷疑劉婦在電梯裡脫外套、鞋子是故佈疑陣，企圖營造離奇消失假象，藉此脫離原本生活。不過，劉婦健保卡迄今沒用過，女兒也已過了入學年齡，金融、出入境系統均查無相關紀錄，大樓周遭也找不到任何他殺或自殺跡證。

有地方民眾猜測，母女不可能消失14年，最有可能的就是人已經不在人世間，在警方重啟調查後，至今仍找無任何蛛絲馬跡，如今人是生是死依舊成謎。

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