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太歲年衝動轉職！他月收慘剩1萬　過年拜1廟大翻身

▲▼拜拜,走春,祈福,發爐,宗教,香火。（圖／記者周宸亘攝）

▲你過年會去拜拜嗎？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李芷萱／綜合報導

每逢春節，不少民眾會參加宮廟舉辦的新年祈福法會，祈求新的一年運勢順遂。藝人阿松便透露，曾經有過運勢不順，經朋友介紹後到台中的天公廟拜拜，不但和他借錢的朋友忽然說要還錢，工作也開始變多，讓主持人和來賓聽了都直呼想去拜一拜。

阿松在《命運好好玩》表示，先前從幕後轉往幕前並不順利，每個月能接到的通告越來越少，甚至有時候一個月賺不到一萬。不只事業運不順，身體狀況也不好，整個人的運勢都相當不佳，後來經朋友介紹到台中的一間天公廟拜拜，並聽師姐的建議參加祈福法會、點招財燈，回家後連續三天夢到似乎有人在和他指點，詢問廟方得到「太歲年不能有太大的變動，衝動離職犯太歲」的回答，但阿松仍是半信半疑。

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「一個禮拜後接到電話，當兵退伍後跟我借錢的朋友說要約吃飯」，阿松表示，起初以為對方想再借錢，沒想到對方是要還錢，甚至還把利息也算進去，總共收到一個十萬塊的大紅包，再隔一星期，認識的製作人也找上門，想邀約工作，讓在場主持人和來賓直呼也想去拜拜。

另外，命理老師觀靜也在節目中透露，虎年犯太歲的生肖有虎、蛇、豬、猴，建議參加新年法會，除此之外，屬兔和屬雞的民眾可以點光明燈，屬馬和羊的民眾可以點招財燈。

▼太歲年轉職要小心了！（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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