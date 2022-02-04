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最美抗癌網紅30歲病逝！男友「含淚追憶」過聖誕　惹哭80萬網友

▲▼南韓抗癌網紅黎明病逝，得年30歲。（圖／翻攝自Instagram@2dawn_）

▲南韓抗癌網紅黎明病逝，得年30歲。（圖／翻攝自Instagram@2dawn_）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名抗癌網紅「黎明」（새벽）曾於2019年被診斷罹患淋巴癌第4期，本來經過多次化療的她靠著不敗的毅力、在YouTube頻道上贏得眾多病友與粉絲們的掌聲，不過卻還是於2021年5月底病逝，得年30歲。為此，她的男友旻建（민건，音譯）相當難過，至今仍不忘與女友交往的點滴，引起網友們鼻酸。

根據韓媒《Insight》報導，旻建在其曾經與黎明一同經營的情侶YouTube頻道上傳一段影片，追憶女友黎明病逝前兩人一同度過聖誕佳節的過往，「每年一到11月的時候，我們就會一起聽聖誕節的歌曲，為12月的聖誕佳節做準備，如今是第1年我自己一個人過聖誕節。」

回想起2020年的聖誕節，旻建和女友黎明共同締造專屬兩人的美好回憶，總是以窗戶為背景，用電燈泡點綴聖誕樹，並在窗戶留下插畫與簽名，「我非常苦惱，到底家裡是不是應該繼續擺聖誕樹，貞珠（本名李貞珠，이정주，音譯）生前十分喜歡聖誕樹，現在就連妝點聖誕樹這件事，都令我有恐懼的念頭。」

▲▼旻建思念已逝女友黎明，為她妝點聖誕樹。（圖／翻攝自Youtube@새벽을여는건）

▲旻建思念已逝女友黎明，為她妝點聖誕樹。（圖／翻攝自Youtube@새벽을여는건）

不過，旻建還是嘗試著，希望能與兩人一起養的寵物貓「好啊」（조아）留下溫暖回憶，最後才決定與友人一同打扮家中的聖誕樹；而從影片中可以發現，家中的每處角落都可以看到黎明生前的相片，引發網友們鼻酸。

最後，旻建表示家中再度充滿光明，「希望未來能有好事發生。」

旻建對病逝的女友黎明相當癡情，黎明病逝後他都會在Instagram上傳想傳遞給女友、卻永遠無法送到手的書信，內容字字傳情；而他每周也會前往黎明的永眠之處探望。據悉，身為美妝YouTuber的黎明生前曾拍下一段影片，她為了接受化療、對抗病魔，勇敢在男友旻建陪伴下剪去長髮，鼓舞陷入絕望中的癌症病友。

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