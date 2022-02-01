16年前貧吃一碗麵　南投5兄妹現各自有成就！父自豪：小孩沒做歹

▲魏媽2006年過世，她許下心願希望孩子們「一起團結、不分開」，5子長大後仍不敢忘記媽媽的話。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

曾經轟動台灣社會的「一碗麵」暖心故事，南投竹山魏家1家7口，魏媽罹患子宮頸癌末期，住進安寧病房，3個孩子因生活困苦只敢點一碗陽春麵果腹，吃了幾根麵條記掛起在醫院的爸媽，要求將半碗麵打包回去，孩子們的孝行傳頌一時，當年總統陳水扁特地親赴病房探視。

如今魏家5個孩子各自有穩定工作，二女兒雪婷帶著3個弟弟北漂生活，一起租屋同住互相扶持，看著孩子們走出自己的一片天，魏爸（63歲）和當年安寧病房主任、受魏母託孤的周希諴醫生，又是自豪又是感動。

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魏爸至今仍跟大伯父同住南投竹山，以砍竹子、挖冬筍、打零工賺錢維生，雖然大兒子冠宇已返家務農、陪伴在身邊，魏爸仍然心繫北漂的4個小孩，今年初雪婷姊弟4人租屋一起生活後，他才終於稍稍放心。「雪婷說他們今年過年開兩台車回來，而且提早回家」，孩子們歸心似箭，魏爸也很期待，因為這是繼中秋節之後全家人再度團圓。他說自己最近陸續接到工作，上山打零工「我身體不錯，小孩不用擔心我，只希望他們繼續認真工作，不要做歹！」

▲當年安寧病房的主任周希諴（前排著黑衣者），如同第2個爸爸一路看顧孩子們成長，前年父親節孩子們請吃大餐，讓他津津樂道。

而魏家孩子們心中的第2個爸爸，就是當年擔任媽媽安寧病房主任的周希諴醫師，他在病榻旁承諾魏母照看5兄妹長大，這份承諾至今未變。周希諴回憶起魏母過世當天，「那天半夜孩子們哭個不停，我在電話中聽到，趕緊摸黑開車和志工大姊一起上竹山，看到5個小小孩傷心模樣，我的心都揪在一塊。」

時間經過了十多年，雖然少了媽媽陪伴，但是孩子們恪守與媽媽的約定，「兄妹彼此扶持、在一起不離散」，5個孩子沒學壞，一路健康長大，認真生活，懂得愛與分享，如今各自有穩定的工作，周希諴看著這一切，心裡比誰都開心，「前年的父親節換他們請我吃大餐，不但選在竹山的知名餐廳，還訂了包廂呢！」

不過，去年因為疫情沒見面，孩子們很擔心在醫院工作的他，時常傳問候簡訊，提醒要做好消毒等等工作，關心身體狀況。而今年農曆年，他們已經相約再見，要好好敘舊，分享這一年來的變化。周希諴也提到學聖、學賢在水電行工作，鼓勵他們開水電行「兄弟齊心，其利斷金」，孩子們各自走出自己的人生之路，他喊話「繼續努力，永遠為你們加油！」

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