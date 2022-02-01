新春占卜／2022年如何安定心靈？抽一張牌為你的安全感超前部署

▲2022年學會安定心靈相當重要。（圖／unplash）

圖、文／禽獸姐

自2020年新冠疫情爆發開始，許多人感覺到世界越來越多「不可預測」，甚至發生很多前所未見的事，也因此感到不安、恐慌，這些反應都很正常。有些人開始有超前部署的思維，也有些人隨機應變，變得更靈活彈性，而「安定心靈」成了每個人必須練習的心法。

我們或許沒辦法改變外在環境，也無法預知未來，但遇到亂流或巨浪的時候，有一個安定自己心靈的方式，就像是繫上安全帶或穿上救生衣，能夠幫助你度過這些顛簸。2022年的你，該如何安定自己的心呢？閉上眼，深呼吸，吐氣，心中默念「2022如何讓自己的心更安定？」按照直覺抽一張牌，看看有什麼指引吧！

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▲深呼吸，抽一張牌，看如何安定自己的心？

依照第一直覺，選好後，再往下看解答。

A.

你在自己的工作事業或生活領域，可能已經相當資深或熟練；或者你從事的跟你的老本行有關。無論是哪一種，保持穩定繼續營運或努力下去，就算獲利不會十分迅速，累積下來仍是穩固的基礎和資產。

並非要你不能做任何的轉型與改變，但比起像無頭蒼蠅般地去改變，更適合在穩定的基礎下繼續發展前進；甚至要擔起更多的責任感，或思考如何提供更多價值？無論是對你的身邊的人、工作夥伴、客戶或粉絲，當你願意思考責任感和提供更多價值，也會吸引你週遭的人彼此支持，凝聚成為無法取代的力量。

B.

新的一年你可能意氣風發，無論是達到你滿意的成績，或得到成功、榮耀與光采，別忘了，背後還有很多人值得感謝。你可以盡情大方表現，不過也要記得將榮耀與夥伴們一起分享，會得到更多的祝福和支持。

成功雖然能讓你心滿意足，但你的熱情和他人的支持，更是無價之寶。就像演出者若沒有幕後各層面的推手，沒有觀眾，再精彩的演出也黯然失色。靜下來，在內心層面去意識到這一切多麽得來不易，意識到功勞不完全屬於自己一人，看一看有多少人事物直接或間接的付出，才讓你更亮眼。時刻懂得感激和分享，感謝的能量會吸引來更多豐盛與安定。

C.

沒有人能獨自而活，你很明白這句話。你跟周遭的人事物，就像生命共同體，無論你認為自己是付出者，或是接受付出的人，施與受本為一體，相互需要。如同老闆發薪水，而員工付出勞動與能力，這交流其實是相當平等、公平，並不是我們以為的階級關係。或者你與你的工作夥伴，你的同事，家人，也是彼此需要。

當你意識到，周圍的人都跟你一樣，渴望安定，渴望溫飽，渴望和諧的相處；當你明白自己希望如何被對待，你就會知道如何對待他人。想獲得什麼事物，就先給予那樣事物，有時候你是施予的人，有時候你是接受的人，無論在哪個位置上，都更坦然去施與受。付出與接受，生生不息，這樣的一來一往，可以讓你更安定。

D.

爽朗、熱情和行動力，讓你獲得不錯的事業成績或地位，或者你可能有不錯的評價和名聲，但讓你前進的動力，並不是全然的利益，更是你的理想與夢想。這份理想可能是包含了照顧更多的人、提攜後輩，或是保護你認為重要的人事物、你的理念和願景，但你的性格喜歡透過分享或溫暖來感染他人，因此也不會帶給別人太大的壓力。

你是一個不太需要別人擔心的人，不喜歡給人添麻煩，還能夠照顧他人，不過當你感到迷失或疲憊的時候，想一想內心的初衷，也可以去發現生活中的樂趣，允許自己享受和遊戲，不用太框架自己，相信生命的驚喜，也給宇宙一些時間，為你帶來好的安排。

E.

為自己打造一個穩定的基礎，無論是你的家，你的生活圈，你喜歡也習慣的團體與組織，你們有共同的語言或默契；這些可能你原先就擁有，又或是在新的一年去打理和打造。穩定的環境，就像一個能讓你安穩的家，無論外在多麽動盪，回到家，舒適的空間和熟悉的關係，總能讓你感到安心。

這張牌也代表著內外界線，在你的內心世界或在你的圈子裡，得到的喜悅與滿足，外界的人不一定會知道，也不一定要外界的認同。有時候這個「家」也象徵著你的心，你的心在哪裡，家就在哪裡。為自己的心，建造一個能安放的家。

F.

在你的崗位上，你很努力，無論是事業或家庭，或任何角色。想必你經歷過一番奮戰，即使疲憊，也不會輕易退守。但是心靈要安定，也與身體息息相關，當你的體力不支，又如何有力量安定心靈呢？請接納堅守崗位和不想放棄的自己，但也試著允許自己能夠放下部分的堅持與執著，允許自己休息。

這張牌也可能表示你曾因為努力而難免受過傷，變得小心翼翼，但所有生命經驗，其實都會成為你的養分。現在，練習把自己當成孩子甚至嬰兒般，小心的保護和守護自己的身心，謹慎且不魯莽行事，不過度衝動，也不過度耗損與付出，就是珍惜自己的能量，等待對的時機，就能夠為對的人事物付出你的能量。

★作者禽獸姐，塔羅占卜愛好者，每年新春透過抽牌，給網友們祝福。提醒：此為大眾占卜，僅供參考，無法完全呼應個人狀況請見諒。Facebook：「禽獸姐的萬應室」