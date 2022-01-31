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高雄「球棒隊」砸毀舞廳大門鬧事！警局長怒撂44字重話

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小年夜不平靜，竟然有球棒隊前往中華四路一家舞廳砸毀大門，警方在案發9分鐘之後，就在轄區內攔獲其中4人，隨後1個時逮捕主嫌等3人，展現十足的機動力，不過這樣的舉動，也惹毛了高雄市警察局長黃明昭，他撂重話：「針對本市易發生治安事件的場所如舞廳、按摩店等，強力持續性實施臨檢掃蕩，遏制犯罪發生，維護社會安定」！

▲警方持槍喝令球棒隊下車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方持槍喝令球棒隊下車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在30日晚間10點多，中華四路一家舞廳門口先是來了8輛車，隨後球棒隊登場，直接就是砸毀店家的大門，警方在案發1個小時之後，就已經逮獲7名嫌犯，而且還持槍喝令其中一台車的嫌犯下車，展現快速大擊部隊的能力。經過調查，這才發現這起糾紛是因為26歲的王姓主嫌認為自己在舞廳內掉了20萬，疑似被偷竊，不過回頭去找的時候，卻跟舞廳幹部發生衝突，並被舞廳人員毆打，所以心生不滿，隨後找來其他同夥來砸店家。

▲警方持槍喝令球棒隊下車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方帶回所有球棒隊成員下車，迅速破案            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方持槍喝令球棒隊下車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲球棒隊砸店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過球棒隊在小年夜出現，著實讓高雄市警察局長黃明昭很不開心，撂下重話「針對本市易發生治安事件的場所如舞廳、按摩店等，強力持續性實施臨檢掃蕩，遏制犯罪發生，維護社會安定！」黃明昭強調將貫徹本市「暴力零容忍」之決心，嚴厲譴責任何暴力行為，呼籲不法之徒切勿挑戰警方維護治安決心，如有任何違法情事，警方將於最短時間內查緝到案依法究辦，絕不容許公權力受到任何挑戰！

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