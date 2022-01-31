花兩週閱讀一本書不如增加次數　分心時代用「間歇法」抓住重點

▲閱讀一本書也講究時間分配，時間花得越多，不見得就能全盤理解書中內容。（示意圖／取自pixabay）

作者：韓裔日本作家 金正

摘自：采實文化《間歇高效率的三次閱讀法：讀懂一本書只要100分鐘，解決過目就忘、知識無法內化與活用的閱讀煩惱》

●精選書摘

時間就是生命，也是人生在世最重要的東西之一。讀書確實很重要，但不代表你該把所有時間花在讀書上。

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我跟很多人聊過讀書的話題，發現他們讀書都沒有設下時限，這是最嚴重的問題。

他們閱讀的時間，取決於多久看完一本書。其實讀書應該事先訂下一個時限，讀書是人生的重要事項，但時間比讀書更重要，時間就是你的生命。

所以要替自己訂下時限，有了時間限制，才會用嚴肅的態度，趕在時限前讀完一本書。如同一份工作，有了時限，大家才會認真完成，讀書也是一樣的道理。

反之，沒有時限的工作永遠做不完，大家只會拖拖拉拉、打混摸魚。

設下時限非常有效，你要下定決心，在一定時間內讀完。只不過短時間內一次讀完太困難了，因此要分三次閱讀，你才會有宏觀的視野，稍微掃視就知道重點在哪裡。

要馬上學會這項技能並不容易，但你還是要堅持下去。先下定決心在一百分鐘內讀三次，然後實際嘗試。分別花十分鐘、五十分鐘、四十分鐘，這個時間規定很重要，有規定才有辦法達成目標。

光靠努力是沒有用的，還要有方法。有了一套既定的方法，任何人都辦得到，這就是方法的重要性。

反之，靠自己的判斷行事反而有難度，搞不好還會一事無成，但若有人教，你就可以掌握訣竅，做得很好。

商場上通常都有一套行事準則，大家會按照準則，做好該做的事，任何人參考行事準則後，都能辦好手上的工作。

同樣的道理，先決定花一百分鐘閱讀三次。第一次花十分鐘讀完全書，第二次花五十分鐘正式閱讀，第三次花四十分鐘深入閱讀。不必計較這是不是正確方法，先試著去做就對了。只要相信一套方法，就會做出一番成果。

相信你試過後也會有同樣的感受。短時間內閱讀三次，比你耗費大量時間只閱讀一次更有收穫。這樣的感受會化為你的成功經驗，帶領你積極向前。

更何況，花一百分鐘讀一本書沒有壞處，既能節省時間，又能抓住重點。如果你花兩週閱讀，結果一絲內容都記不住，還不如用我的讀書方法比較有效。

請去除心中的成見，讀書不是花越多時間越好。你應該好好思考，耗費大量時間閱讀是否真的有效果。

耗費的時間越多，其實理解程度越低，也越難抓住重點。你要懂得懷疑一般人普遍認為是對的事。

閱讀的次數比閱讀的時間更重要，對記憶力和理解力也更有幫助。記住這個要點，你對閱讀時間和理解度，會有不一樣的看法。

當你明白時間花得越多，理解度反而越低，相信你也會略過不重要的部分。請排除成見，不要再以為時間和理解度成正比了。

時間花得越多，越不容易抓住重點。增加閱讀次數，對理解力和記憶力才有幫助。

前文提到，人類有很強的感知能力，就算你飛快翻閱一本書，潛意識也會仔細觀看當中的內容，不要太小看這項能力。

短時間閱讀還有一大好處，就是專注力較佳。你能保持最佳的專注力看完整本書。

心理學中有所謂的心流狀態，這是一種非常專注的狀態，思緒不會妨礙到當下的行動。人一進入心流狀態，連時間觀和自我都會被忽略。

不過我的讀書要訣是不能忘記時間，雖然要專注在書上，但還是以時間為優先。

為此，請事先排除會妨礙你的事物，例如關掉手機，或是利用通勤時間讀書的話，最好讀一些比較輕鬆簡單的主題，選擇能在短時間內專注閱讀的書。

我在慶應義塾大學任教時，發現只給學生一週時間準備簡報，水準反而比花三個月準備的要好。

很多人都相信花費的時間和效果成正比，可是事實正好相反，時間花得多，代表你沒嚴肅看待時間，目的也不夠明確。因此要先完成最重要的事，講究時間的分配，才會事半功倍，不要再以為時間和成果一定會成正比。

★本文經采實文化授權，摘自《間歇高效率的三次閱讀法：讀懂一本書只要100分鐘，解決過目就忘、知識無法內化與活用的閱讀煩惱》