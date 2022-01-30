北市警查緝博弈「2021年銳減」　網路賭博178件居冠

▲北市警局統計，2021年相較2020年，賭博案件減少了292件，但網路賭博仍居冠。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局統計，2020年間查獲賭博件數達622件，人數約有2401人，到了2021年間賭博件數銳減，查獲件數330件計有1458人，警方分析，2021年網路博弈盛行，主要以網路賭博查獲數178件居冠，共計查獲從事網路博弈成員623人。

北市警局表示，除了網路博弈之外，麻將協會也將是2021年查緝重點，主要不法分子以成立麻將協會、棋藝社以及棋牌社之名，私下經營賭博行為，2年來查獲34次，其中2020年達21次，到了2021年也查獲了13次。

警方指出，遏止麻將協會等棋藝社，主要事前抑止協會成立，目前北市商業處已不准使用類似名稱辦理商業登記，再者，管制協會的狀況，結合第三方警政，進行聯合稽查、臨檢盤查，最後就是查緝完持續溯源，追出幕後藏鏡人。

警方表示，2020年查獲賭博件數622件，逮捕2401人到案，另外2021年查獲330件，查獲人數1458人，較2020年減少292件，其中前2名，以網路賭博的178件居冠，另外就是職業賭場的61件次之，其他則有91件之多。

警方呼籲，從2021年6月1日開始，如果警方查獲賭博相關狀況，可能面臨移送法辦之外，也會遭到斷水斷電的裁處。