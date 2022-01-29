我的婆婆是控制狂！　老公病逝她直接刪LINE：我終於是我自己

▲拒絕去婆家過年，吳佳芬最理想的年夜飯菜單是冷凍高麗菜水餃，還有餐後滿滿的零食、飲料。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

吳佳芬（化名）結婚時，喜帖印的不是她的名字，而是婆婆為兒子算命合的「宜君」。因為婆婆請算命看「佳芬」的名字不好、40歲會早死，公婆全家人也喚她宜君。而今，她52歲，2個孩子，一個在竹科工作，一個在念大學，先生3年前因病過世，她很少接從婆家打來找宜君的電話了。

吳佳芬（化名） 52歲 結婚28年

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吳佳芬與先生在大學相戀，下課她排滿打工，空檔回家打掃，「先生看我像灰姑娘，我覺得他就是一個沒有煩惱的快樂王子。」念書時，先生的爸媽每週開車橫跨半個台灣來探望他，交往每一細節，先生都會跟他媽媽報告，「因為我自己家，媽媽不愛，爸爸早逝，我一直以為，他們才是正常家庭，父母滿滿的愛，無微不至的照顧，小孩什麼話都會跟父母說。」

婆婆控制狂 壓力變憂鬱

也因此，結婚從喜帖開始，婆婆一系列荒唐的控制，她概括遷就。包括不准她工作，先生的薪轉戶、2人的存款、她的身分證、駕照、銀行帳戶，全交給婆婆；結婚的新家，深紅花的床單是婆婆挑的；蜜月旅行全程護照、旅費由婆婆發配。婚後，婆婆每週開車來檢查房間廁所角落是否乾淨，看到廚房的油量未減，立即質問她是不是沒煮；全家每週上婆婆選的館子、吃婆婆點的菜，婆婆說肥肉不好，梅干扣肉只能吃梅干，沒人敢動扣肉，更別說小孩的生育教養，長期壓力積累，吳佳芬在小兒子出生後，嚴重憂鬱，「我還記得，張國榮自殺那天4月1日半夜，我覺得好累，好像受到什麼鼓舞，跳下去就沒事了，結果隔天先生發現我昏倒在陽台，跳之前我就昏倒了。」

憂鬱與睡眠問題經9個月治療，慢慢好轉，但原生家庭的烙印，很難抹去，小時候回阿公家吃年夜飯，白斬雞上桌，吳佳芬夾一塊小翅腿，嬸嬸當眾把她筷子打掉，用台語說：「妳不是男孩子，也不是大孫，跟人家吃什麼雞腿。」

「我媽一直給我一個觀念，只要我犧牲，讓所有人都高興，我就應該去犧牲，」父親車禍過世，媽媽怪她，都是因為她念高中，不去工作，才害爸爸工作太忙而出事。大學畢業隔年就結婚，也是她想早日離家。有次，哥哥不爽她在屋內養狗，將厚重的原文書從她頭上砸下去，媽媽對哥哥依然萬般寵溺，「妳又不像阿義（哥哥）以後要拜公媽。」

崩潰的故事太多，吳佳芬婉約笑說，所以在婆媳關係中，年夜飯算很小的事，不用辦桌菜，她已算「被輕縱」。但先生過世後，她決定不回去吃年夜飯，卻是拿回自主權一大步，「因為我覺得不行了，孩子長大，我也湊不齊了。」原來，先生離開後，公婆更希望將孫子攬緊，但2個大男生不像先生聽話，公婆便將壓力轉到她身上。

去年報稅，婆婆打電話問她東西準備好沒？她說她報完了。婆婆暴怒，瘋狂連環Call，要她把所有明細講清楚，「我也不知道哪來的熊心豹子膽，就不接電話，把婆婆LINE刪掉，我覺得我已經50幾歲，妳還要像一個小孩管我。」終於反抗？「哥哥（大兒子）鼓勵我說：『妳不要一直困在自己不喜歡的狀態，阿公、阿嬤是我們的責任，妳不要覺得妳要替爸爸盡孝。』」五十年來，她一直相信犧牲自己、成全別人沒有什麼，現在兒子告訴她，為自己的權利發聲，並不可恥。

去年的年夜飯，孩子回公婆家，她一個人在交流道的休息站打工、簡單吃度過，「我喜歡上班，幫人解決問題，他們會說謝謝，老闆還會給我薪水。」今年過年，小孩上工，她自己在家過，理想的年夜飯菜單是冷凍高麗菜水餃，還有餐後滿滿的零食、飲料，「水餃是熱食，而且水餃很簡單，連出去買都不用，冰箱存著就有。」問她看大家曬全家福、滿桌的菜會羨慕嗎？她溫柔秒答：「不會，我好高興，我終於是我自己。」

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