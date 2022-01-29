菜鳥工安月薪5萬！工人「上班喝酒」不受控　她崩潰：會害我被判刑

▲工安必須維護施工場地安全 。（示意圖／記者黃可昀攝）



記者黃可昀／綜合報導

剛出社會擔任公安，每個月薪水50K福利也很好，但每天都要面對不受控的工人，看他們做各種危險動作，壓力大到快要做不下去！一名女子透露，這份收入對剛出社會的她來說很優渥了，工作內容就是「拜託現場安全施工」，但每天上班都壓力超大，因為工人根本聽不進勸，她擔心哪天真的出意外，自己也得揹責任，「想問我該繼續待嗎QQ？」

原PO在Dcard表示，台灣的工人安全觀念較薄弱，不戴安全帽、不揹安全帶是常有的事，「吊掛作業站在吊掛物下方，氧氣乙炔鋼瓶倒在地上還沒有帽蓋，電焊不戴手套面罩，喝酒的喝酒，賭博的賭博」，這些習慣已經成為施工日常，要求工人戴安全帽反而會被兇。

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▲原PO擔心工人哪天出事自己也要負連帶責任。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO最擔心的是，工人們一直勸不聽，哪天發生意外，身為工安的她勢必也要負責任，「說不定哪天發生意外，我會因為業務過失被判刑」，她一點都不想承擔這個風險，即使待遇很好，也猶豫該不該繼續待下去。

網友指出，工安這份工作不如表面那麼容易，除了維護工人安全，打好人際關係也是很重要的一課，「是不是還要多加強點人際關係的能力？他們說不聽 就是你該想辦法，想出一些好的誘因讓他們慢慢改善，不然請你來領五萬是在哈囉」、「我看一個違規就開一個，管不動是你們的事情，合約有提到這就是你們需要做到的事情」、「我爸是板模師傅，倒是蠻尊重工安、監工跟主任的，大家平常都是互相尊重。我在想，可能妳真的不被他們喜歡...？」