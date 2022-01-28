　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：台美副總統罕見同框寒暄　可能加劇美中緊張

記者詹雅婷／綜合報導

副總統賴清德與美國副總統賀錦麗27日雙雙出席宏都拉斯新總統就職典禮，2人進行短暫交談。路透報導，此次會面極為罕見，且具有高度象徵意義，可能加劇美中之間的緊張關係。

▲▼在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）

文中提到，美國與大多數國家一樣，與台灣沒有正式外交關係，但美方在政治及軍售方面給予台灣極大支持，這也是美中雙邊關係緊繃的其中一大因素。

在宏都拉斯新總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮上，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與賴清德進行交談。依據賀錦麗的說法，當時是賴清德走向她自我介紹，接著2人談及美台在中美洲的共同利益，以及美國解決移民問題的根本戰略。

賴清德與賀錦麗同坐第一排，簡單寒暄，這也是台美副總統首度在國際場合自然互動。

宏都拉斯是中華民國的14個邦交國之一。儘管新上任的總統卡蕬楚曾在競選期間提出轉與北京建交的說法，但她在當地時間26日與賴清德會面時提到，非常感謝台灣的支持力挺，也希望兩國能繼續維持邦誼。

►快訊／宏都拉斯新任總統「接待賴清德」　感謝台灣的支持
►賴清德與西班牙國王同框寒暄！皇室公開現場畫面　蕭美琴也入鏡
►賴清德分享宏都拉斯總統就職盛況　民眾高喊「團結的人民不會被打敗」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
黃曉明才幫兒子慶生「Angelababy缺席」！　連2年洩離
Angelababy、黃曉明7年婚斷！　網挖出1畫面：太難過
俄軍24hrs內邊境又增兵！　「三面包夾」烏克蘭　
Angelababy離婚聲明全文！　5歲兒扶養權曝
快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！
刮刮樂2000萬開出第1位！117人抽到百萬　末3碼曝
快訊／北市疫情燒入4校！　普林思頓高中出現確診
陸12歲男童失蹤3天　「遭4犬分食」只剩殘缺遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

道路坍塌瞬間曝！90m路面整片消失「5輛車被吞」　民眾驚喊：快逃

路透：台美副總統罕見同框寒暄　可能加劇美中緊張

人妻簽「愛愛合約」狂啪陌生男　老公在看更賣力！尪嗨到家事全包

Omicron塑膠表面可存活8天！比Delta難纏　日研究曝快速蔓延主因

9歲女童被自行車綁架　2男集體性侵凶嫌是「同校12歲小學生」

「超狂種男」連生138孩！開捐精車到處播種　免費到府榨汁

北韓官媒高調證實試射飛彈！金正恩視察軍需工廠　官員臉被打薄碼

他挑戰「大喀生肉」77天嗨喊超健康！　新鮮羊睪丸照樣啃下肚

正妹打完2劑BNT「胸前一直激凸」超害羞　57萬人嗨了

女模離家失蹤18天慘成腐屍　主人目睹小狗嘴中「叼著她斷腳」

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

道路坍塌瞬間曝！90m路面整片消失「5輛車被吞」　民眾驚喊：快逃

路透：台美副總統罕見同框寒暄　可能加劇美中緊張

人妻簽「愛愛合約」狂啪陌生男　老公在看更賣力！尪嗨到家事全包

Omicron塑膠表面可存活8天！比Delta難纏　日研究曝快速蔓延主因

9歲女童被自行車綁架　2男集體性侵凶嫌是「同校12歲小學生」

「超狂種男」連生138孩！開捐精車到處播種　免費到府榨汁

北韓官媒高調證實試射飛彈！金正恩視察軍需工廠　官員臉被打薄碼

他挑戰「大喀生肉」77天嗨喊超健康！　新鮮羊睪丸照樣啃下肚

正妹打完2劑BNT「胸前一直激凸」超害羞　57萬人嗨了

女模離家失蹤18天慘成腐屍　主人目睹小狗嘴中「叼著她斷腳」

阿金跑跑快樂到失控　「6張嗑嗨照」她疑惑：這草有加料？

臧芮軒學「甩尾」化身女飆仔　男友力爆發接送「女友們」

輕軌《雄中百年》塗裝上身　廣告200萬誰買單？校長給答案

黃曉明一週前幫兒子慶生「Angelababy缺席」！連2年慶生文洩離婚跡象

千戶新案供給殺進豐原！3字頭行情　在地人驚呼：在貴甚麼

春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神　北港好水市集熱鬧到3月

柴柴怕打針「30秒抖不停」　眼神飄看獸醫快嚇哭惹萬人心疼

Angelababy7年婚斷！　網挖和黃曉明「剛結婚」甜蜜討抱畫面：太難過了

道路坍塌瞬間曝！90m路面整片消失「5輛車被吞」　民眾驚喊：快逃

全台失蹤兒數字曝！超大牌港星來台協尋...她比對無名屍助回家　

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

國際熱門新聞

手機一堆不明來電　女回撥中了5億元

老公帶護照失聯12天　女作家心碎流產

男員工頭埋女同事胸口、嘴對嘴餵葡萄！尾牙挨轟低俗

賀錦麗參加宏國總統就職　公開向賴清德致意

美股4大指數全收黑　台積電ADR重挫超過5%

打滿2劑疫苗「長期新冠」風險大降50%！

老婆很火！夫看辣妹搖臀片被子彈巴頭

1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

即／宏都拉斯新任總統接待賴清德

金正恩坦克翻了　臉全丟光「誰都不准說」

烏克蘭軍工廠爆「無差別掃射」 總統下令徹查

馬斯克：特斯拉2年內拚全自駕和機器人

試穿洞洞裝1秒露點　34E白嫩巨乳整顆彈出！

更多熱門

相關新聞

賴清德分享宏國總統就職盛況　民眾高喊團結不會被打敗

賴清德分享宏國總統就職盛況　民眾高喊團結不會被打敗

副總統賴清德昨（27日）赴友邦宏都拉斯，並於隔日參加宏國總統當選人卡蕬楚的就職典禮。賴清德28日表達祝賀之意，「恭喜卡蕬楚（Xiomara Castro）總統就任」，並同時分享就職典禮時的盛況，以及民眾激動的情緒。他強調，「台灣會持續和民主同盟國家站在一起」。

賴清德、賀錦麗首度同框　綠營：打臉某些人唱衰醜態

賴清德、賀錦麗首度同框　綠營：打臉某些人唱衰醜態

宏都拉斯總統「刪文重發」感謝台灣

宏都拉斯總統「刪文重發」感謝台灣

皇室公開畫面！賴清德與西班牙國王寒暄

皇室公開畫面！賴清德與西班牙國王寒暄

首度國際場合寒暄　賀錦麗：與賴清德談到中美洲和移民

首度國際場合寒暄　賀錦麗：與賴清德談到中美洲和移民

關鍵字：

美中台台海賴清德賀錦麗宏都拉斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

名醫估「2月下旬有望降一級」

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

男友必嫁、必交往　她點出3特質

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面