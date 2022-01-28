路透：台美副總統罕見同框寒暄　可能加劇美中緊張

記者詹雅婷／綜合報導

副總統賴清德與美國副總統賀錦麗27日雙雙出席宏都拉斯新總統就職典禮，2人進行短暫交談。路透報導，此次會面極為罕見，且具有高度象徵意義，可能加劇美中之間的緊張關係。

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）

文中提到，美國與大多數國家一樣，與台灣沒有正式外交關係，但美方在政治及軍售方面給予台灣極大支持，這也是美中雙邊關係緊繃的其中一大因素。

在宏都拉斯新總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮上，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與賴清德進行交談。依據賀錦麗的說法，當時是賴清德走向她自我介紹，接著2人談及美台在中美洲的共同利益，以及美國解決移民問題的根本戰略。

賴清德與賀錦麗同坐第一排，簡單寒暄，這也是台美副總統首度在國際場合自然互動。

宏都拉斯是中華民國的14個邦交國之一。儘管新上任的總統卡蕬楚曾在競選期間提出轉與北京建交的說法，但她在當地時間26日與賴清德會面時提到，非常感謝台灣的支持力挺，也希望兩國能繼續維持邦誼。

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