快訊／搶春節後首批！21期開3小時「29萬人預約」　莫德納最熱門

▲第21期疫苗預約數據。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

1922平台第21期春節過後首梯開打，今上午10點開始分階段預約，中央流行疫情指揮中心公布最新統計數據，到下午1點為止已經有29萬人預約，當中莫德納最搶手，有21萬人預約，預約率達到3成2；接著是BNT的5.6萬，高端1.8萬。

指揮中心說明，第21期將提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。另請已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

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▲第21期疫苗預約1/26開始，年後2/7開打。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：2月7日至2月13日。

二、符合資格對象：2021年11月21日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/13(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：1月26日上午10時至1月27日下午4時。

(二)50歲-64歲：1月26日中午12時至1月27日下午4時。

(三)18歲-49歲：1月26日下午2時至1月27日下午4時。