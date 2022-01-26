　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

記者黃宥寧／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，2017年持F1學生簽證赴美就讀高中，隔年因揚言要「開槍掃射學校」遭警方逮捕，也從他寄宿家庭起出大量子彈、十字弓等，經認罪協商後，孫依《非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪》服刑238天後遭美國遣返。孫返台後被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》「未經許可製造手槍未遂罪」起訴，士林地院今（26日）宣判公訴不受理。

▲▼孫安佐製槍案六度開庭 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐，2018年因涉嫌在美製造手槍未遂，在美服刑238天後遭遣返，被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》「未經許可製造手槍未遂罪」起訴，今宣判。（資料照／記者黃宥寧攝）

今年22歲的孫安佐，2017年8月26日持F-1學生簽證前往賓州上達比的高中就讀，2018年3月間，孫向同學表示「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，經校方報警，警方在他寄宿家庭查獲1600發子彈及Glock 9mm手槍滑套、槍管、Polymer80的80%槍身等，美國法院依恐怖威脅罪及持移民簽證之外國人非法持有彈藥罪有罪，服刑238日遭遣返，2018年12月11日入境台灣，且終身不得入境美國。

▲孫鵬自曝再婚原因是因為兒子孫安佐（右1）。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲藝人孫鵬、狄鶯為獨子孫安佐官司，據悉已燒光將近8位數積蓄。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

孫安佐返台當天在父母與律師陪同下前往士林地檢署應訊，諭令無保請回，同時遭限制住居、出境、出海至今。士林地檢署歷經2年抽絲剝繭偵查，認孫安佐在美國非法製造手槍未遂，仍以「組合」為製造槍枝一部分，認定他涉犯修正前槍砲彈藥刀械管制條例第7條第6項、第1項未經許可製造手槍未遂罪，此涉犯罪名在美國聯邦法院並未判決，我國具有審判決，2020年8月24日孫安佐被起訴《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造手槍罪，法定刑7年起跳，最高無期徒刑重罪。

▼孫安佐2020年9月4日首度前往士林地院開庭，模樣相當稚嫩。（資料照／ETtoday記者攝）

▲▼孫安佐今首度前往士林地院開庭。（圖／記者羅志華攝）

由於，起訴罪名與當時美國聯邦法院所判決的「非法持有彈藥罪」罪名不同，兩者犯罪事實及使用法條不同，若法院判決罪名成立，孫安佐在美服刑的238日並無法進行折抵。

法院審理過程，因孫安佐製槍涉及對於美國法的解讀而有爭議，由擅長美國杜克大學法學博士、科技法律的交通大學教授林志潔進行美國法鑑定，林志潔教授28頁的報告鑑定指出，孫並無犯美國的製槍罪，因無銷售、散佈及有工具進行專業加工，因此認為他的組裝不算完整槍枝。

孫辯護律師表示，孫安佐並沒有違反美國聯邦法典第18編第921條(a)(1)(A)，而鑑定報告已明確交代，美國法律定義的製槍罪是以營利目的為要件，但孫只是因為基於興趣才上網購買零件進行組裝，並無銷售、散佈為求營利等目的，縱使孫持有相關槍枝零件的事實，但也不構成製造（make）的定義，因鑑定百分之80%機匣無法發揮作用，不符合美國法典第26編5822條，況且槍枝也沒有經過相關工具進行加工，更不是美國法律中定義的「槍械」（firearm），孫在美國僅被起訴恐嚇罪、持有犯罪工具罪，犯罪地點不在台灣，強調台灣無權追訴，也當庭酸公訴檢察官這樣的行為根本不是伸長臂是竹竿。

▲狄鶯、孫鵬、孫安佐出席《你在我在因為愛》感恩茶會。（圖／記者林敬旻攝）

▲狄鶯、孫鵬為救獨子孫安佐勞心勞力，孫鵬也從未缺席過愛子開庭。（圖／記者林敬旻攝）

去年12月15日最後一次開庭，蒞庭檢察官論告時，當庭播放YouTube頻道《80% Lowers」「How to Install a P80」教學影片，藉此對照孫遭美國警方查扣的槍枝，孫持有的Polymar，槍身80%已經組成和原本購買的產品不同，根據加工教學影片，看出孫有完成鑽孔、甚至以銼刀磨除槍管阻礙物且安裝扳機，且孫在偵查時自承「我試過用其他零件加工過」對此認為孫所謂的零件就是銼刀，強調再裝上復進簧、槍管等步驟，輕輕鬆鬆10秒就能完成一把槍，對此認定這是100%「槍械」（firearm）。

孫的辯護團隊自始至終表示，依據鑑定意見，起訴書所載行為，核屬行為地不罰的行為，我國並無審判權，希望法院諭知無罪，縱使法院認為我國有審判決，孫安佐也未涉犯製造手槍未遂罪，懇請諭知無罪。

全案歷經9次開庭，今（26日）士林地方法院諭知公訴不受理。判決理由尚待公布。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
蔡頭肝癌病逝！　好友白冰冰才電話打氣：有忙一定幫
快訊／台南Josh「6點聲明」　首度回應家暴
快訊／蔡頭肝癌末期　驚傳離世　
今本土+46！醫見1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」
3大張足跡遍布中山、信義區！　「時尚達人」頻跑趴逛街
獨／納豆腦出血開刀5節目全面停工　經紀人曝「開工時間表」
北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭
快訊／孫安佐在美涉製槍　判決結果出爐
快訊／內用隔板沒效？　柯文哲解釋原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

半導體設備商機旺　從科技ETF找買點

快訊／萊鎂醫董事會通過「終止興櫃掛牌」　將提臨股會討論

確診18533、18561個案足跡重疊　台南新化年貨大街停辦

F-35C墜入南海！CNN：怕被中國搶先　美國海軍緊急展開打撈

7個「慣性討好」特質你也有嗎？訊息總是秒回、不擅長有求於人

苗博雅「反台北通」被抓包蒐集個資　柯文哲：講別人講到自己被批評

房市「反向指標」創18年新低數字　專家：撿不到便宜

蔡英文下令：黨公職、擬參選人「禁止跑攤」　減輕防疫人員負擔

日本自衛隊赴東加救災「4人染疫」　救援全面喊卡！36人留澳隔離

蔡頭肝癌病逝！　好友白冰冰才電話打氣：有忙一定幫

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

Toyz出資60萬買大麻煙彈轉售　檢今依販毒罪起訴

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

快訊／台中驚爆槍擊案！1男「頭部中彈」送醫搶救

更多熱門

相關新聞

喝咖啡談文不合開槍殺人　兇嫌到案

喝咖啡談文不合開槍殺人　兇嫌到案

台中市東區精武東路超商外26日中午發生一起槍擊案！49歲的林姓男子遭到行刑式槍擊，當場爆頭慘死，警方獲報後除緊急將林男送往急救外，也隨即封鎖現場，並在現場發現2枚彈殼，稍早也順利將嫌犯逮捕到案。而開槍的51歲趙姓男子稍早更主動向繼中派出所聯繫，表示願意投案，警方隨後將人逮捕歸案時，趙男面對記者提問為什麼要開槍殺人，全程不發一語。

駐立陶宛台灣代表處改名？　外交部駁：以台灣為名設處堅定不移

駐立陶宛台灣代表處改名？　外交部駁：以台灣為名設處堅定不移

竹聯幫明仁會開放詐騙犯加盟　北市3機房被抄

竹聯幫明仁會開放詐騙犯加盟　北市3機房被抄

高雄+11「傳染途徑分2類」！8例為家庭群聚

高雄+11「傳染途徑分2類」！8例為家庭群聚

男遭當街轟頭　兇嫌到案

男遭當街轟頭　兇嫌到案

關鍵字：

孫安佐孫鵬狄鶯士林法院槍砲彈藥刀械管制條例美國影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土暴增46例、境外增46例

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面