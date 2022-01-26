快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

記者黃宥寧／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，2017年持F1學生簽證赴美就讀高中，隔年因揚言要「開槍掃射學校」遭警方逮捕，也從他寄宿家庭起出大量子彈、十字弓等，經認罪協商後，孫依《非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪》服刑238天後遭美國遣返。孫返台後被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》「未經許可製造手槍未遂罪」起訴，士林地院今（26日）宣判公訴不受理。

▲藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐，2018年因涉嫌在美製造手槍未遂，在美服刑238天後遭遣返，被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》「未經許可製造手槍未遂罪」起訴，今宣判。（資料照／記者黃宥寧攝）

今年22歲的孫安佐，2017年8月26日持F-1學生簽證前往賓州上達比的高中就讀，2018年3月間，孫向同學表示「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，經校方報警，警方在他寄宿家庭查獲1600發子彈及Glock 9mm手槍滑套、槍管、Polymer80的80%槍身等，美國法院依恐怖威脅罪及持移民簽證之外國人非法持有彈藥罪有罪，服刑238日遭遣返，2018年12月11日入境台灣，且終身不得入境美國。

▲藝人孫鵬、狄鶯為獨子孫安佐官司，據悉已燒光將近8位數積蓄。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

孫安佐返台當天在父母與律師陪同下前往士林地檢署應訊，諭令無保請回，同時遭限制住居、出境、出海至今。士林地檢署歷經2年抽絲剝繭偵查，認孫安佐在美國非法製造手槍未遂，仍以「組合」為製造槍枝一部分，認定他涉犯修正前槍砲彈藥刀械管制條例第7條第6項、第1項未經許可製造手槍未遂罪，此涉犯罪名在美國聯邦法院並未判決，我國具有審判決，2020年8月24日孫安佐被起訴《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造手槍罪，法定刑7年起跳，最高無期徒刑重罪。

▼孫安佐2020年9月4日首度前往士林地院開庭，模樣相當稚嫩。（資料照／ETtoday記者攝）

由於，起訴罪名與當時美國聯邦法院所判決的「非法持有彈藥罪」罪名不同，兩者犯罪事實及使用法條不同，若法院判決罪名成立，孫安佐在美服刑的238日並無法進行折抵。

法院審理過程，因孫安佐製槍涉及對於美國法的解讀而有爭議，由擅長美國杜克大學法學博士、科技法律的交通大學教授林志潔進行美國法鑑定，林志潔教授28頁的報告鑑定指出，孫並無犯美國的製槍罪，因無銷售、散佈及有工具進行專業加工，因此認為他的組裝不算完整槍枝。

孫辯護律師表示，孫安佐並沒有違反美國聯邦法典第18編第921條(a)(1)(A)，而鑑定報告已明確交代，美國法律定義的製槍罪是以營利目的為要件，但孫只是因為基於興趣才上網購買零件進行組裝，並無銷售、散佈為求營利等目的，縱使孫持有相關槍枝零件的事實，但也不構成製造（make）的定義，因鑑定百分之80%機匣無法發揮作用，不符合美國法典第26編5822條，況且槍枝也沒有經過相關工具進行加工，更不是美國法律中定義的「槍械」（firearm），孫在美國僅被起訴恐嚇罪、持有犯罪工具罪，犯罪地點不在台灣，強調台灣無權追訴，也當庭酸公訴檢察官這樣的行為根本不是伸長臂是竹竿。

▲狄鶯、孫鵬為救獨子孫安佐勞心勞力，孫鵬也從未缺席過愛子開庭。（圖／記者林敬旻攝）

去年12月15日最後一次開庭，蒞庭檢察官論告時，當庭播放YouTube頻道《80% Lowers」「How to Install a P80」教學影片，藉此對照孫遭美國警方查扣的槍枝，孫持有的Polymar，槍身80%已經組成和原本購買的產品不同，根據加工教學影片，看出孫有完成鑽孔、甚至以銼刀磨除槍管阻礙物且安裝扳機，且孫在偵查時自承「我試過用其他零件加工過」對此認為孫所謂的零件就是銼刀，強調再裝上復進簧、槍管等步驟，輕輕鬆鬆10秒就能完成一把槍，對此認定這是100%「槍械」（firearm）。

孫的辯護團隊自始至終表示，依據鑑定意見，起訴書所載行為，核屬行為地不罰的行為，我國並無審判權，希望法院諭知無罪，縱使法院認為我國有審判決，孫安佐也未涉犯製造手槍未遂罪，懇請諭知無罪。

全案歷經9次開庭，今（26日）士林地方法院諭知公訴不受理。判決理由尚待公布。