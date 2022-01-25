春節自費PCR看這邊！指揮中心推服務專區「187家指定機構可採檢」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

為確保農曆春節期間新冠肺炎自費核酸檢驗指定機構檢驗量能，中央流行疫情指揮中心推出「春節期間自費COV19 PCR這裏找」專區，可「定位查詢」或「院所名稱」搜尋附近篩檢的醫事服務機構，目前全國自費核酸檢驗指定機構共216家，其中187家於春節期間持續提供服務。

指揮中心表示，為使民眾便於掌握COVID-19自費核酸檢驗資訊，公布各自費核酸檢驗指定機構於今年1月29日至2月6日農曆春節連假期間提供服務情形，包括每日提供常規檢驗及快速檢驗採檢時間、收費情形、採檢模式（如：採網路預約、電話預約、現場報名、固定時間或隨到隨採等）、每日可採檢人數、指定機構服務網址及聯繫電話等。

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指揮中心已將農曆春節期間提供服務資訊，公布於衛福部全球資訊網／春節衛福、防疫措施（網址點我）及衛生福利部疾病管制署全球資訊網／COVID-19防疫專區／醫療照護機構感染管制相關指引／開放民眾自費檢驗COVID-19申請規定項下（網址點我），方便民眾上網查閱。

另健保署LINE也推出「春節期間自費COV19 PCR這裏找」專區，可以「定位查詢」或「院所名稱」搜尋附近篩檢的醫事服務機構，方便得知收費資訊、採檢模式及時間表、服務網址、電話等資訊。

目前全國自費核酸檢驗指定機構共216家，其中有187家自費檢驗指定機構於農曆春節期間持續提供自費核酸檢驗服務，開設率達87％，有自費核酸檢驗需求民眾於檢驗前，請務必先行至醫院官方網站或致電詢問及確認相關採檢事宜。

▲自費核酸檢驗指定機構。（圖／指揮中心提供）