債務危機未解！恆大發聲明「誠懇要求」：債權人給時間不提告

▲恆大集團爆財務危機。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸恆大集團爆債務違約，集團24日發出聲明稱，「誠懇要求境外債權人給予時間和支持，與集團共同制定可惠及所有利益相關方的重組方案，避免採取激進的法律行動。」

恆大集團官網24日晚間發布聲明稿稱，集團期待與各境外債權人進一步地溝通，盼境外債權人保持耐心，避免採取可能影響集團穩定性並導致價值破壞性後果的激進法律行動。

聲明表示，集團和顧問一直積極地與境外債權人溝通，董事會、風險管理委員會和集團正在抓緊評估集團的狀況，穩定經營，確保充足的營運資金，以期制定全面、詳細而有效的重組計劃，保護所有利益相關者的利益。相關工作推進情況已於2021年12月至2022年1月期間，由集團透過公告形式陸續予以披露。

恆大稱，在風險管理的可行方案上有深入討論且取得進展，考慮所涉及的利益相關者數量，集團需要對不同的計劃、潛在路徑和結果仔細評估，以此作為實質性對話奠定堅實基礎。

聲明並稱，集團董事會及風險管理委員會秉持一貫的負責任態度，「誠懇要求境外債權人給予時間和支持，與集團共同制定可惠及所有利益相關方的重組方案。」

據華爾街日報報導，恆大集團約有3000億美元（約新台幣8.3兆元）債務問題，其中約有200億美元的國際未償債務，並被全球兩大信用評級公司視為違約，其債券現在的交易價格遠遠低於面值。