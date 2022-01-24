男踩60cm厚雪上餐廳！到門口驚見沒開崩潰下跪…老闆尋人：這頓我請

via 星島日報

圖文／CTWANT

加拿大多倫多的士嘉堡（Scarborough）近期遭遇風雪，當地積雪一度厚達60公分，但即便如此，有一名男子仍然扛著風雪出門，想要前往餐廳用餐。沒想到當他抵達餐廳門口時，卻看到餐廳沒有營業，這讓男子一度崩潰跪倒在雪地中。而事後透過監視器得知此事情的老闆娘，則在網路上貼出影片，希望能找到這位忠實客戶。

根據外媒報導指出，這起事件發生在17日，當天加拿大多倫多降下55毫米大雪，而這家名為「Nicey's Eatery」也因為大雪暫停營業。沒想到就在這大雪紛飛的日子中，有一名男子排除萬難，破開厚重的積雪就這樣一路走到餐廳門口。

當這名男子看到餐廳門口寫著沒有營業的消息時，情緒一度崩潰，甚至跪倒在雪地中。在跪下幾秒鐘之後，該名男子才起身離開，而即便他背對著鏡頭，透過背影也能看到該名男子的落寞。

▲男子好不容易排除萬難走到餐廳門口，沒想到餐廳竟然提早歇業。（圖／翻攝自IG）

而Nicey's Eatery的老闆娘瓦萊麗（Valerie Lai）在看到監視器畫面後，也將這段影片上傳到IG上，更發文表示「這位忠實的客戶，我們不知道你是誰，但我們希望能尋找到你。非常抱歉餐廳提早關門，我們感覺到了你的失望，希望能夠很快見到你，到時候你想買什麼，由我們買單」。

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