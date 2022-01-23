代理處長犯酒駕　酒駕防制社會關懷協會：林姿妙零容忍破功？

▲「臺灣酒駕防制社會關懷協會」質疑林姿妙任用李新泰回鍋，讓酒駕零容忍承諾破功。（圖／記者游芳男翻攝）

地方中心／綜合報導

針對宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴因為涉嫌貪污案被收押，宜蘭縣政府日前任用因酒駕肇事被輿論抨擊下台的李新泰，回鍋擔任建設處代理處長，「臺灣酒駕防制社會關懷協會」對此表示，宜蘭縣長林姿妙任用酒駕肇事者擔任代理處長根本荒唐，「酒駕零容忍」縣府是喊假的，應即刻撤換。

「臺灣酒駕防制社會關懷協會」表示，被收押的建設處代理處長吳朝琴，當時就是代理去年3月31日因酒駕被拔掉建設處處長的李新泰，當時縣府還特別強調「酒駕零容忍」，將李調非主管職並行行政懲處。

臺灣酒駕防制社會關懷協會強調，酒駕為國人所深惡痛絕，立法院針對酒駕再度修法要嚴懲與嚇阻，本會成立以來，更一再強調公務人員酒駕是觸犯天條，絕對不得原諒與包庇，公部門與各級縣市政府也都公布「酒駕肇事刑責已修正，重申公教人員不得有酒駕行為，違者將處以最嚴厲之處分。」

「臺灣酒駕防制社會關懷協會」認為，林縣長非常失職，原來縣府「用人唯才」的標準，可以凌駕於守法與道德操守，「酒駕零容忍」喊不到9個月就破功，強烈要求即刻撤換李新泰，否則就是愧對縣民的承諾。

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