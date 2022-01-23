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哈孝遠45天狂甩12KG　為接台啤球隊總經理

▲▼哈孝遠,七日孅,漢方冷泡茶。（圖／資料照）

【企劃特輯】

台灣啤酒英熊職業籃球隊日前宣布球隊總經理職務將由前台啤球員「哈孝遠」出任，2012年哈孝遠宣佈引退，並將事業重心轉移到演藝圈，但因為脫離運動員的身分，在「年久失修」的狀況下，體重一度失守，最顛峰的時候飆到157公斤！這次宣布回歸籃球圈之前，哈孝遠特別「打理門面」45天內狂甩12公斤，神清氣爽的接下這次的新職位。

▲▼哈孝遠,七日孅,漢方冷泡茶。（圖／資料照）

退役運動員體重失守　狂飆157公斤

哈孝遠表示，2012轉換跑道進入演藝圈，因為疏於練習，加上自己的易胖體質，體重一度失控、十分驚人，甚至有人看到自己的體型，完全不相信自己是前籃球國手，讓他十分沮喪；但哈孝遠熱愛籃球的心始終未滅，這次為了扛起總經理的角色，給球隊一個好的形象，真的用心的減重了12公斤；因為成效太好，還被網友懷疑疑似「抽脂」，讓他哭笑不得。

▲▼哈孝遠,七日孅,漢方冷泡茶。（圖／資料照）

為甩肉瘦身　哈孝遠求助專業醫師

40歲的哈孝遠認真表示，現在成家立業有小孩、接了新的職務，希望自己有更好的狀態，所以決心想要瘦下來，讓自己更健康！於是他主動向中山醫學大學附設醫院的林榮志醫生求助，希望經由林醫師中西整合醫療的專業背景幫助他找到最適合的方式；在林醫師的專業建議下開始嘗試「漢方冷泡茶」瘦身，透過每日飲用方式開始他的減油瘦身之路。

▲▼哈孝遠,七日孅,漢方冷泡茶。（圖／資料照）

不靠抽脂、減肥藥　漢方冷泡茶助瘦有成

林醫師的「漢方冷泡茶」並非一般的茶葉，而是由林榮志醫生率領團隊所研發的一款瘦身茶包，特別結合中西醫減重療效成分，採用了上等的七種天然漢方調配出的黃金比例，再透過西醫萃取技術保留成分最精華的部份。哈孝遠從今年六月開始飲用「七日孅」冷泡茶包後，到現在已經減去了12公斤，目前體重持續下探，哈孝遠分享：喝茶的方式讓我在過程中輕鬆不感受到負擔，無論是出門錄影或外景只要有一杯水就可以完成。

▲▼哈孝遠,七日孅,漢方冷泡茶。（圖／資料照）

三段式功效　一天一杯漢方「七日孅」幫助清脂瘦身

「七日孅」裡七種有效的天然漢方成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段「高排燃」選用能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪的超人氣減肥聖品「藤黃果」；最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」以上成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，持續保持窈窕好身材、短時間內就能感受到健康輕盈。

▲▼哈孝遠,七日孅,漢方冷泡茶。（圖／資料照）

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