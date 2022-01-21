上海市政府多個單位聯手助力大陸台商子女參加台灣學測

記者趙禕/上海報導

中國大陸三所台商子女學校今天和所有台灣的考生同步舉行了學測考試。由於近期新冠疫情日趨嚴重，大陸各地加強防疫措施，上海市台辦、市防控辦特別成立專案組，在考試前三天協助所有試卷等從台灣經上海通關轉運，讓考試順利進行。這兩年在疫情和大陸放寬台籍學生入學條件雙重影響下，越來越多在大陸的學生進入大陸大學就讀。

▲▼上海台商子女學校學生備戰學測。（圖／上海台商子女學校提供）

今年大陸上海台商子女學校、華東台商子女學校、和東莞台商子女學校三所學校，一共有448名應屆台籍學生參加從1月21日到23日的台灣地區學測考試。為了讓所有考試用品順利到達考場，上海市台辦和市防控辦會同市衛健委、浦東防控辦、機場集團、上海海關等單位特別成立了「118任務組」，還專門召開專題會議制定部署人員物品出關、物品消殺、試卷交接、隔離期間返台等工作方案。

▲▼上海市台辦偕同市防控和多個單位協助台灣學測試卷順利完成通關轉運。（圖／上海市台辦提供）

所有試卷、答題卷、試務用品於1月18日，由24位台灣試務人員攜帶50箱試務用品乘坐長榮航空飛機降落浦東機場，在兩位台灣運送人員全程身著防護服監控下，對50個試卷手提箱進行消毒悶殺，隨後順利轉運到三所學校的考場。

▲學測試卷、答題卷、試務用品進行消毒。（圖／上海市台辦提供）

上海台商子女學校校長陳俊男表示，這兩年一方面受到新冠疫情影響，很多台商子女學校的學生選擇在大陸大學就學；而大大陸大學放寬台籍學生入學標準更助長了這樣的趨勢。由於憑學測成績申請不受大陸港澳台僑高考入學考試的名額影響，藉台灣大學學測成績有更多機會申請進入大陸頂尖的九八五和二一一高校就讀；此外，國、英、數任何一科達到均標以上，都可以申請大陸的大學，尤其對學測成績在中後段的學生更加有利。上海台商子女學校去年92位應屆畢業生裡就有兩位學生申請到清華大學就讀，另外還有79人學測成績達到申請大陸排名靠前的二一一高校入學標準，其中更有41人學測成績達到申請大陸頂尖的九八五高校入學標準。

▲上海台商子女學校為考生提供貼心的考場服務。（圖／上海台商子女學校提供）