想請疫苗假！老闆冷拒「敢放就扣年終」　網曝2條路：吞了吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看Omicron來勢洶洶，國人如火如荼施打第三劑疫苗加強防護，就有員工跟公司請疫苗假，結果老闆不准假，甚至威脅「敢請就扣年終獎金！」對此，鄉民直言無解，也有人傻眼表示，疫苗假明明就不給薪。

網友在PTT提到，「故事發生在小弟朋友身上，前一陣子他要打疫苗，跟公司請疫苗假，但老闆卻不給假，要他自己利用假日時間去打，然後可能怕被檢舉，所以表面上准假不扣全勤，不過又說要扣我朋友年終獎金。」

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不僅如此，老闆還放話，「要是你明天敢一樣請疫苗假不來，我就知道你是什麼樣的員工了！」對此，原po忍不住替朋友抱不平，同時也好奇該如何解決這類事情，「他口頭跟老闆說的，也沒有LINE對話紀錄之類的，加上是利用扣年終而非扣全勤，也不能用薪資條去檢舉，想問大家有沒有什麼方法制裁這種惡老闆呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，鄉民紛紛表示，扣年終的確不違法，「無解，自己吞下去」、「說真的...沒違法，只能自己選擇換工作」、「領完年終離職啊」、「沒本事跳槽就吞啊」、「有骨氣就丟離職單」、「特休請一請」。

另外，不少人也直呼，「年終0的多的是，老闆根本沒違法」、「這就共存實況啊！我們都請自己的假，誰敢用疫情找藉口」、「結果不打不請還是被扣年終」、「老闆要換車了，員工就該有自知之明」、「疫苗假又不支薪，擋這個有啥意義」、「不然怎叫鬼島，垃圾資方當道」。