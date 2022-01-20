奶奶為孫織出「Armani同款毛衣」直接省6萬！　網一看卻超擔心

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東青島一名奶奶憑藉高超的手藝，用1個月時間織出一件與名牌Armani同款、要價新台幣6萬元的毛衣，令網友直呼「心意無價！」。不過也有網友擔心，奶奶此舉會存在侵權行為。

▲原版毛衣。（圖／翻攝自星視頻）

據《星視頻》報導，山東青島一名女子15日跟婆婆提到，網上有件毛衣真好看，可惜沒有孩子穿的碼，一看價格要1.4萬元（人民幣，約新台幣6萬元）。沒想到過了一個月，奶奶給小孫子親手織出了一件幾乎一模一樣的毛衣，她事後透露，這是她一生人織過最複雜的一件毛衣，幾乎十幾針就要換一次線。

▲▼奶奶織毛衣的過程 。（圖／翻攝自星視頻）

消息傳出後引發熱議，不少網友稱讚奶奶的手藝，「一針一線都是奶奶的愛～這件何止14000 無價之寶」、「奶奶的手藝和心意是無價的」、「不需要毛衣 我需要的是奶奶」、「這個比那件貴太多了」。

▲孫子穿上後的帥氣模樣 。（圖／翻攝自星視頻）

不過有人擔心該名奶奶的行為可能涉嫌侵權。對此，北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，作為具有實用藝術價值的「美術作品」，服裝設計受到《著作權法》的保護，但片段中的奶奶模仿大牌織毛衣的行為可以視為「個人研究」，孫子穿衣服的行為可以視為不以營利為目的的「免費表演」，故不構成侵權的，惟著作權人應有權要求指明作者姓名或者名稱、作品名稱。

同樣，根據大陸《商標法》規定，如使用他人商標，但非以營利為目的，沒有用於商業用途，也無銷售行為，僅僅是自我欣賞、使用，一般也不構成侵權。