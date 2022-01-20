完整接種2劑才可進入！明起去「酒店、夜店」等12大場所須出示證明

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布，自1/21起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所，必須出示「完整接種2劑疫苗」且滿14天的接種紀錄。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，因應Omicron新型變異株威脅，國內本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，因此包括酒家、夜店、三溫暖等場所，比較容易接觸不特定人士及無法保持社交距離，傳播風險高，因此強化防疫管理措施。

1月21日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

指揮中心另指出，針對醫院及住宿式長照機構等現行已有針對COVID-19疫苗接種情形進行規範之場域，請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄，接種紀錄同樣可使用「紙本疫苗接種卡」、「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

陳時中說，除維持該等場所工作人員皆應接種新冠疫苗2劑且滿14天，未完整接種者，應每週定期篩檢陰性，始得提供服務外，自1月21日起調整民眾前往消費時，須配合出示完整接種COVID-19疫苗2劑且滿14天紀錄，始得進場，民眾務必配合，也請業者落實查核，使顧客安心消費，同時保護員工健康安全。