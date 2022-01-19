這一期莫德納搶光！莊人祥曝21輪規劃：2／7開打「下週開放預約」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納疫苗搶手，1922平台第20期提供34萬9664名額，到今天下午5點已經預約34萬9138劑，幾乎搶光，指揮中心發言人莊人祥今日宣布，下週一會有一批莫德納進來，於21期會繼續提供，這也是年採購莫德納的首批疫苗。莊人祥傍晚也透露，21期下週開放預約，預計2/7開打。

1922預約平台第20期、春節前最後一輪昨（18）早10點開放預約，依照年齡分三階段開放，統計到今天下午1點為止，有86萬人完成預約，當中BNT有45.2萬人預約最多，而莫德納34.8萬緊追在後，值得注意的是，莫德納開設量能僅34.9萬，推估只剩下1千多名額。

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1922公費疫苗預約平台第20期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約疫苗追加劑，18日上午10點至22日中午12點預約，24日至30日接種，為農曆年前最後一輪。

根據指揮中心資料，符合預約資格者超過800萬人，而各縣市於20期提供118萬人量能，另各類量能來看，BNT有70萬人量能最多，莫德納則僅開34.9萬人量能。

統計從昨天上午10點到今天下午5點為止，已88.3萬人完成預約，當中BNT有47.1萬人預約最多，莫德納34.9萬人預約，平台上的莫德納幾乎搶光。

莊人祥建議，民眾還是可以選打BNT或者高端，至於莫德那，下週一（1/24）將有一批疫苗到貨，經檢驗封緘，估計2月份可以使用，也因此，農曆年後的第21期還可以預約莫德納。莊人祥也透露規劃，21期下週開放預約，2/7開打。

【補充說明】

1/18 10:00-1/22 12:00 第20期追加劑預約狀況 (截至1/19 17:00)

符合預約資格：8,003,907人

已完成預約人數：883,609人

各廠牌預約人數

AZ預約人數： 4,330 人

BNT預約人數： 471,834 人

Moderna預約人數： 349,138 人

高端預約人數： 58,307 人