ØZI的「Ø」到底怎麼打？　iPhone長按O、電腦一招成功

記者張鈜閔／綜合報導

歌手ØZI昨（18日）連爆2大爭議，除了遭謝和弦前妻Keanna貼出曖昧私訊，與前女友的48秒性愛影片也遭流出，掀網路熱議，另外他特殊的藝名也引發討論，就有網友問「ØZI的Ø，鍵盤上要怎麼打出來？」登上PTT熱門文章！

一名網友在PTT八卦板上好奇詢問「ØZI的Ø，鍵盤上要怎麼打出來？」，表示最近ØZI新聞多，但每次想跟朋友討論相關話題時，打到「Ø」都只能「複製貼上」，不知道「Ø」到底要怎麼打。

原PO才剛發問，就有網友提出解答，使用iPhone的用戶要先切換成「英文鍵盤」，接著只要長按「O」（英文字母的Ｏ）就會跳出各種國際字元可以選擇，其中就包括「ØZI的Ø」；另外也有網友分享《維基百科》資訊，若想在微軟的電腦上用鍵盤打出「Ø」，只要在Microsoft Word或是Excel上「按住ALT不放，按下0216或0248，就會分別會出現Ø和ø。」；而若是蘋果電腦的使用者，則要按option+O（英文字母的O），即可打出，讓不少網友直呼「長知識了！」

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▲ØZI的「Ø」，手機打法曝，只要在英文鍵盤長按O就會跑出來供選。（圖／記者張鈜閔攝）

▲ØZI的「Ø」電腦打法曝，只要在微軟Word或Excel上「長按ALT不放，並按下216或248」就會出現。（圖／攝自維基百科）

根據《維基百科》資料顯示，Ø是一個在丹麥語、挪威語、法羅語中使用的元音字母，這個字母的由來是二合字母"oe"(œ)的合字（音類似歪）。但在現代丹麥語、挪威語、法羅語中，此字母表示的是一個獨特的元音（國際音標 [ø]），並不是雙字母、合字或數字0。

▲ØZI昨日連爆2大爭議引發討論。（圖／翻攝自ØZI臉書）