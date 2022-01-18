西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」：大家都忽略

▲中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

西堤群聚案不斷擴大，相關確診者已累計逾30人，民眾憂心Omicron高速傳播力連口罩都難隔絕？對此，中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎認為，這波疫情再起可能與天氣變冷有關，病毒存活在被汙染物上1～3天，要做好個人防疫除了戴口罩外，有一點容易被忽略的，就是一天24小時都不要用你的手去摸眼口鼻。

李秉穎在政論節目「年代向錢看」中分析桃園該波疫情，他直言，「我看起來這個疫情是有危機，因為它一直不停地爆。」但沒有如去年5月萬華每天爆幾百例的規模發展，那時社區突然出現多條不明傳染源的感染病例，不知該如何防堵只能整個社區進行篩檢。

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李秉穎接著說，目前還能夠追查到些蛛絲馬跡，「雖然它還是一直不停地擴散出去，但我們還是盡力去圍堵它。」雖然有人認為要與病毒共存，不過他表示，新冠病毒感染後重症比例還是偏高，萬一有大量患者湧現，台灣醫療量能恐受到嚴重衝擊，且春節假期快到了，醫護人員都不用過年，會有非常大的負面影響。

▲李秉穎醫師在節目中呼籲大家一天內都不要摸眼口鼻。（圖／截自《年代向錢看》YouTube）

「我自己覺得這波疫情說不定跟最近變冷有關係！」李秉穎推測，即使是沒打過照面的陌生人、沒有近距離接觸為何會受感染？他解釋，天氣冷病毒間接傳染能力會變強，在夏天病毒離開人體幾分鐘即死亡，無法間接接觸傳染；但天氣冷病毒在物品上可存活1～3天，大家一旦觸摸被汙染物，即使不需要與病例有直接接觸，也會在不知不覺中遭傳染。

李秉穎呼籲，只要處在相同環境就有感染風險，因此這段時間除了戴口罩外，一天24小時都不要用手觸摸眼口鼻，即使已經洗手了，但一摸可能帶有病毒的臉，手上又殘存病毒。他再三強調，「阻斷間接傳染，要戴口罩、不摸眼口鼻，是非常重要的事情。」