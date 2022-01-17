染Omicron病毒5大症狀曝！太像普通感冒　專家警告：不舒服就篩檢

▲感染Omicron病毒後常出現的是流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國國民保健署（NHS）表示，新冠肺炎的3大典型症狀為高燒、持續咳嗽和喪失味覺嗅覺，但有專家指出，感染Omicron病毒後出現的症狀，和先前的變種病毒不太相同，僅有50％的人出現典型症狀，更常出現的是流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等五大症狀。

英國ZOE公司的新冠肺炎研究小組，分析旗下疫情追蹤程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）數據後發現，只有50％的Omicron確診者出現3大典型症狀，ZOE研究專家史蒂夫（Claire Steves）表示，最常見的是流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等五大症狀，「類似感冒仍是新冠肺炎患者的主要症狀。」

史蒂夫提到，「大多數的症狀真的很像感冒，尤其是接種過疫苗的人，如果感覺身體不舒服，一定要做檢查。」

除了流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛以外，感染Omicron病毒的人還會出現持續咳嗽、聲音沙啞、全身顫抖、發熱、頭暈、頭腦昏頓（Brain fog）、味覺改變、眼睛痠痛、肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺、胸痛、淋巴結腫大與情緒低落等症狀。原先在3大典型症狀裡的嗅覺與味覺喪失已不常見，只有五分之一的病患會出現。

英國15日新增8萬1713 例確診、287人病歿，衛生部門也宣布，自17日開始，現有的疫苗追加劑接種計劃將納入所有16歲和17歲青少年。與此同時，英國的防疫封鎖限制可能會在1月底全面鬆綁。

►護士帶頭「打假疫苗」一次爽賺上萬元！空針插手臂 狂騙影片曝光

►歐盟首例！奧地利宣布強制接種疫苗 違者最高罰11萬

►日本增2.5萬例↑ 東京占床率達標！首都圈19日決定「升級警戒」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》