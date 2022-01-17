　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

染Omicron病毒5大症狀曝！太像普通感冒　專家警告：不舒服就篩檢

▲▼英國,新冠肺炎檢測。（圖／達志影像／美聯社）

▲感染Omicron病毒後常出現的是流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國國民保健署（NHS）表示，新冠肺炎的3大典型症狀為高燒、持續咳嗽和喪失味覺嗅覺，但有專家指出，感染Omicron病毒後出現的症狀，和先前的變種病毒不太相同，僅有50％的人出現典型症狀，更常出現的是流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等五大症狀。

英國ZOE公司的新冠肺炎研究小組，分析旗下疫情追蹤程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）數據後發現，只有50％的Omicron確診者出現3大典型症狀，ZOE研究專家史蒂夫（Claire Steves）表示，最常見的是流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等五大症狀，「類似感冒仍是新冠肺炎患者的主要症狀。」

史蒂夫提到，「大多數的症狀真的很像感冒，尤其是接種過疫苗的人，如果感覺身體不舒服，一定要做檢查。」

除了流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛以外，感染Omicron病毒的人還會出現持續咳嗽、聲音沙啞、全身顫抖、發熱、頭暈、頭腦昏頓（Brain fog）、味覺改變、眼睛痠痛、肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺、胸痛、淋巴結腫大與情緒低落等症狀。原先在3大典型症狀裡的嗅覺與味覺喪失已不常見，只有五分之一的病患會出現。

英國15日新增8萬1713 例確診、287人病歿，衛生部門也宣布，自17日開始，現有的疫苗追加劑接種計劃將納入所有16歲和17歲青少年。與此同時，英國的防疫封鎖限制可能會在1月底全面鬆綁。

►護士帶頭「打假疫苗」一次爽賺上萬元！空針插手臂　狂騙影片曝光
►歐盟首例！奧地利宣布強制接種疫苗　違者最高罰11萬
►日本增2.5萬例↑　東京占床率達標！首都圈19日決定「升級警戒」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
吳怡霈激吻董至成！　羞喊：完全被征服
快訊／廣達宣布：今起恢復三級警戒期間控管
他開LINE「1招秒賺300元」！　用戶實測爽翻：超大方
曾沛慈婚宴「星光二班戰友」都到了！她淚眼：今天的妳炸漂亮
染疫學生曾到校期末考！　健行科大還辦大規模尾牙
花780抽中125萬房！他接到縣長來電　只淡定說2字
網美賣淫「看不到的髒」！　他揭6大差異：AV女優更乾淨
獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢「院區全面清消」
星巴克今起「全品項買一送一」！　限時2天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東加火山噴發　釋放大量二氧化硫！斐濟政府警告：小心酸雨

染Omicron病毒5大症狀曝！太像普通感冒　專家警告：不舒服就篩檢

棒球漫畫「大飯桶」作者水島新司逝世　享壽82歲

河邊找到斷腿屍「肚破腸流內臟消失」　漁夫被野生河馬殘暴殺死！

護士帶頭「打假疫苗」一次爽賺上萬元！空針插手臂　狂騙影片曝光

英女義工被海嘯捲走！抱瓦礫漂浮後人間蒸發　家屬急壞全網尋人

歐盟首例！奧地利宣布強制接種疫苗　違者最高罰11萬

北韓2周內4度射彈！南韓深感遺憾　日本強力譴責：威脅國際社會

恐怖爸綁架7歲女兒不讓打疫苗　失蹤2個月妻心碎：媽媽等你回家

CNN：中國可能全面暫停來自美國航班　至少2周

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

西堤+6！CDC防疫人員也確診　陳時中曝北北基桃WFH可能性

崔宇植「拜託一直愛我」復合金多美　展開大人戀愛：要不要去我家...開船了！

北北基桃準備居家上班？ 陳時中曝可能性

東加火山噴發　釋放大量二氧化硫！斐濟政府警告：小心酸雨

染Omicron病毒5大症狀曝！太像普通感冒　專家警告：不舒服就篩檢

棒球漫畫「大飯桶」作者水島新司逝世　享壽82歲

河邊找到斷腿屍「肚破腸流內臟消失」　漁夫被野生河馬殘暴殺死！

護士帶頭「打假疫苗」一次爽賺上萬元！空針插手臂　狂騙影片曝光

英女義工被海嘯捲走！抱瓦礫漂浮後人間蒸發　家屬急壞全網尋人

歐盟首例！奧地利宣布強制接種疫苗　違者最高罰11萬

北韓2周內4度射彈！南韓深感遺憾　日本強力譴責：威脅國際社會

恐怖爸綁架7歲女兒不讓打疫苗　失蹤2個月妻心碎：媽媽等你回家

CNN：中國可能全面暫停來自美國航班　至少2周

照著吃擺脫金魚腦！營養師曝「增強記憶力」6種食物　

鬼門關前走一遭　菜鳥業務棄百萬年薪轉戰房仲業

台股重返18500點大關！台積電領軍半導體向前衝　指數漲122點18525

東加火山噴發　釋放大量二氧化硫！斐濟政府警告：小心酸雨

超商限定！特搜最欠吃「3款焦糖甜點」　生乳捲切下爆太妃糖鮮奶油

柳田悠岐、清宮幸太郎確診新冠肺炎　春訓拉警報？

日本Omicron爆發　我大阪駐處新增1人確診已居家隔離中

游錫堃力拚總預算案春節前三讀　「6113案至少必須200個小時」

不斷更新／Omicron強襲「啟動居家辦公」　19家企業防疫措施一次看

明新科大2確診…李明川緊急快篩「結果出爐」！　任職該校副教授

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

國際熱門新聞

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

火山爆發後...東加小島「從地球變不見」！

東加海底火山又爆　再觀測到巨浪　

看比賽太嗨！正妹露乳狂晃　地方媽媽出手了

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

GG太短被嫌　他砸11萬加長2.5cm

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

工程師寫代碼把工作自動化！每天上班10分鐘

日網友靠數學　神推出海嘯抵達時間

女網紅先後染Delta、Omicron　曝症狀驚人反差

BNT疫苗大賣　德國經濟成長近1/5

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

東加火山威力等於千顆原子彈！災後照片曝

護士帶頭「打假疫苗」一次爽賺上萬元

更多熱門

相關新聞

他一夕間「尾牙主持全被取消光」

他一夕間「尾牙主持全被取消光」

桃園本土疫情持續延燒，由於眼下恰巧適逢年末尾牙季，雖然政府未硬性規定，但已經有不少公司行號主動停辦尾牙，其中主持人呂如中行程也因此大受影響，昨（16日）坦言尾牙主持活動在一夕之間被砍光。

永豐銀規畫桃園分行分組上班　視疫情隨時啟動！

永豐銀規畫桃園分行分組上班　視疫情隨時啟動！

面對Omicron「疫苗護照」已過時

面對Omicron「疫苗護照」已過時

預約疫苗失敗？北市曝2種可能性

預約疫苗失敗？北市曝2種可能性

新北大型接種站「最高一天打8萬劑」　侯友宜：跟時間賽跑

新北大型接種站「最高一天打8萬劑」　侯友宜：跟時間賽跑

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗Omicron病毒

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

行人撞自強號　警方緊急處理中

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

「吃西堤」一夜再增4確診　疫情恐大爆發？醫回3字

快訊／疾管署人員染疫足跡曝　明德站、家樂福、北車大創、光南﹑50嵐

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面