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國防醫學院「安齋」上梁　重建當年美援醫療發展史

軍聞社／記者周昇煒報導

國防醫學院15日辦理「安齋」上梁儀式，由國防醫學院院長查岱龍少將率領國醫校友會及全體工地同仁代表共同參與，希望藉此隆重儀式，讓具備歷史意義的「美國醫藥助華紀念館-安齋」早日落成，為臺灣醫療歷史盡一份推廣與保存的責任。 　

「安齋」上梁儀式中，查少將率國防醫學院、國醫校友會代表及工地人員共同上香、行禮祈福，隨後，一行人在棟木上簽名、繫紅布條，並在熱鬧的鞭炮聲中，將棟木安放在屋脊正中間，象徵重建工程進度能穩固、堅實、順利。 　

「安齋」經北市府核定為歷史建築，重建的方式必須在「復舊」的前提下進行，施工單位張家瑞師傅表示，屋頂的每一根梁柱都是仿照過去的材料，使用大量國產的臺灣柳杉進行施作，也特別請經驗老道的木工師傅手工打鑿、造榫，讓每個結合處環環相扣，不但發揮木材堅韌的特性，並儘可能還原建築物最原始的樣貌。 　

查少將表示，後續將持續投入「美國醫藥助華紀念館」修建工作，期望未來能依工程進度早日落成，對外開放民眾參觀，讓更多人能記得這段美方對國軍、對臺灣早期醫療衛生發展的深遠影響與貢獻。 　

「安齋」是民國56年建成，為當時「美國醫藥助華會（ABMAC）」協助國防醫學院建造的其中一棟職務宿舍，該棟設計以西式建築為主，保留煙囪及壁爐等特色，負責做為國外特聘教授在臺住宿、招待使用，為紀念當時「美國醫藥助華會（ABMAC）」執行主席安思堂博士（Dr. George E. Armstrong）對國醫的貢獻，進而命名為 「Armstrong's house」，中譯為「安齋」。

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