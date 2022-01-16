回娘家顧病母！老公約剛失戀學妹「帶回家」　兒子脫口1句她氣炸了

▲人妻回娘家顧病母，尪竟趁機偷約學妹。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

「你們可以接受先生帶孩子跟別的女生去吃飯嗎？」一名人妻近日因媽媽生病，暫時回娘家照顧母親，不料丈夫竟趁她不在時，帶著兒子和學妹一起外出吃飯，而且還不只一次，甚至一起逛百貨公司和夜市，「我兒子突然冒出說，阿姨有問他是比較喜歡阿姨，還是比較喜歡媽咪？」一席話讓正宮當場暴怒。

原PO日前在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「先生跟他底下的一名組員非常要好，當初那個女生進公司時，就是我先生帶的，加上兩人剛好是同大學、同科系的學長學妹關係，所以我先生就格外照顧她，之前就曾因為要趕企劃帶回家用餐、加班，我看到她來也會很熱情地招待她，她看到我也會大嫂大嫂的叫」。

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人妻提到，「12月底時我娘家媽媽生病，由於哥哥暫時無法回家，只剩大嫂在醫院照顧，我就趕緊跟公婆和先生商量，然後將孩子託給婆婆照顧，就北上回娘家幫忙了。我跟大嫂是用輪班的方式，住院一個多星期後我母親出院了，我原本想在娘家多照顧幾天，但大嫂擔心我婆家會說話，就趕我回去，我回到家時一個人都沒有」。

女網友表示，正當自己納悶之際，先生突然帶著孩子和學妹一起回家，「雖然先生跟我說只是剛好一起去吃飯，但我心裡還是有點不舒服。後來在幫兒子洗澡時，兒子跟我說星期六和星期日，他們都跟阿姨去吃飯，而且還一起逛百貨公司和去夜市。我聽完非常不爽，我先生怎麼可以帶著孩子跟別的女人一起吃飯逛街？」

聽完孩子的說法後，人妻氣得找先生理論，「他卻一直辯解說學妹剛失戀，他只是去陪她，而且說帶著孩子又不能幹嘛。結果我兒子突然冒出說，阿姨有問他是比較喜歡阿姨，還是比較喜歡媽咪？這句讓我完全爆炸，這時先生卻當我的面大罵孩子亂講話，我不相信才5歲的孩子會亂編這種話」，認為男方就是心虛。

貼文引發討論，不少網友紛紛留言「我覺得你老公比較愛她」、「要注意那個女的，別有用心」、「失戀就要陪她，有需求要不要順便幫她解決」、「感覺有貓膩，自己多注意，多收集證據」、「很有問題，相信我。如果還想維持妳的婚姻，就要快刀斬亂麻，請你先生跟那個女的劃清界線」。

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