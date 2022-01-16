　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回娘家顧病母！老公約剛失戀學妹「帶回家」　兒子脫口1句她氣炸了

人妻回娘家顧病母，尪竟趁機偷約學妹。（示意圖／PAKUTASO）

▲人妻回娘家顧病母，尪竟趁機偷約學妹。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

「你們可以接受先生帶孩子跟別的女生去吃飯嗎？」一名人妻近日因媽媽生病，暫時回娘家照顧母親，不料丈夫竟趁她不在時，帶著兒子和學妹一起外出吃飯，而且還不只一次，甚至一起逛百貨公司和夜市，「我兒子突然冒出說，阿姨有問他是比較喜歡阿姨，還是比較喜歡媽咪？」一席話讓正宮當場暴怒。

原PO日前在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「先生跟他底下的一名組員非常要好，當初那個女生進公司時，就是我先生帶的，加上兩人剛好是同大學、同科系的學長學妹關係，所以我先生就格外照顧她，之前就曾因為要趕企劃帶回家用餐、加班，我看到她來也會很熱情地招待她，她看到我也會大嫂大嫂的叫」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻提到，「12月底時我娘家媽媽生病，由於哥哥暫時無法回家，只剩大嫂在醫院照顧，我就趕緊跟公婆和先生商量，然後將孩子託給婆婆照顧，就北上回娘家幫忙了。我跟大嫂是用輪班的方式，住院一個多星期後我母親出院了，我原本想在娘家多照顧幾天，但大嫂擔心我婆家會說話，就趕我回去，我回到家時一個人都沒有」。

女網友表示，正當自己納悶之際，先生突然帶著孩子和學妹一起回家，「雖然先生跟我說只是剛好一起去吃飯，但我心裡還是有點不舒服。後來在幫兒子洗澡時，兒子跟我說星期六和星期日，他們都跟阿姨去吃飯，而且還一起逛百貨公司和去夜市。我聽完非常不爽，我先生怎麼可以帶著孩子跟別的女人一起吃飯逛街？」

聽完孩子的說法後，人妻氣得找先生理論，「他卻一直辯解說學妹剛失戀，他只是去陪她，而且說帶著孩子又不能幹嘛。結果我兒子突然冒出說，阿姨有問他是比較喜歡阿姨，還是比較喜歡媽咪？這句讓我完全爆炸，這時先生卻當我的面大罵孩子亂講話，我不相信才5歲的孩子會亂編這種話」，認為男方就是心虛。

貼文引發討論，不少網友紛紛留言「我覺得你老公比較愛她」、「要注意那個女的，別有用心」、「失戀就要陪她，有需求要不要順便幫她解決」、「感覺有貓膩，自己多注意，多收集證據」、「很有問題，相信我。如果還想維持妳的婚姻，就要快刀斬亂麻，請你先生跟那個女的劃清界線」。

延伸閱讀
上班時間超彈性...男友稱「遇到好老闆」　她驚覺真相氣炸：不要臉
疑旅外確診民眾故意回國用健保　留學生怒嗆：健保沒有了不起到花十萬回來用
住加護病房48小時　李嘉欣曝「插針管病床照」：撿回一命

ET快訊
基隆男左胸插針筒陳屍床上！　家人嚇壞報警　
快訊／職員曾到西堤吃飯！幼兒園採檢結果出爐
曾沛慈今日辦婚宴！　婚禮細節低調保密「全為他」
看電影燈突全亮「發現確診者」　藏壽司客人吃一半被清場
「確診者足跡」進入新竹！　林智堅緊急發聲
快訊／買不到了！和泰取消上架「隔離賠10萬」防疫保單
畫面曝光！國1驚傳火燒車　2車撞成火球
林書豪又哭了！　自爆：人生太難想放棄
快訊／確診科大生曾去吃壽司　新竹巨城提早打烊+暫停營業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／職員曾到西堤吃飯！楊梅幼兒園採檢結果出爐

「確診者足跡」進入新竹巨城！　林智堅緊急在臉書發文

看電影燈突全亮「發現確診者」　藏壽司客人吃一半被清場：毛毛的

快訊／SOGO百貨新竹店緊急閉店清消　藏壽司巨城店也暫停3天

回娘家顧病母！老公約剛失戀學妹「帶回家」　兒子脫口1句她氣炸了

Omicron防疫等級「台灣最低」！　醫預言：確診暴增不遠了

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光一票人被考倒：腦袋打結了

華南雲系一波波！北部濕冷至週六　一圖秒懂未來一週天氣

Omicron病毒傳播力快　鄭文燦提醒市民主動採檢、施打疫苗

快訊／防堵疫情擴散！桃園再增2校明預防性停課

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

快訊／職員曾到西堤吃飯！楊梅幼兒園採檢結果出爐

「確診者足跡」進入新竹巨城！　林智堅緊急在臉書發文

看電影燈突全亮「發現確診者」　藏壽司客人吃一半被清場：毛毛的

快訊／SOGO百貨新竹店緊急閉店清消　藏壽司巨城店也暫停3天

回娘家顧病母！老公約剛失戀學妹「帶回家」　兒子脫口1句她氣炸了

Omicron防疫等級「台灣最低」！　醫預言：確診暴增不遠了

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光一票人被考倒：腦袋打結了

華南雲系一波波！北部濕冷至週六　一圖秒懂未來一週天氣

Omicron病毒傳播力快　鄭文燦提醒市民主動採檢、施打疫苗

快訊／防堵疫情擴散！桃園再增2校明預防性停課

17歲弟「喝完冰箱飲料」中毒險死！嬤自責認了：那是我的優碘…

快訊／職員曾到西堤吃飯！楊梅幼兒園採檢結果出爐

夢想家續居聯盟龍頭　教頭總結上半季：這不代表什麼

美女主播第三劑想打高端約不到！　苦笑回嗆酸民：自以為很酸

婆婆跟鬼一樣　她「後悔結婚」認：不是幸福的開始，是夢魘

「確診者足跡」進入新竹巨城！　林智堅緊急在臉書發文

看電影燈突全亮「發現確診者」　藏壽司客人吃一半被清場：毛毛的

小資族也能賺！資深投資人「建議買零股」　加碼1操作訣竅

快訊／國1台南段2車「撞成火球」　現場已回堵8公里

買不到了！　和泰取消重新上架「隔離賠10萬」防疫神單

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

明新科大2師生確診　衛生局急匡300人

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

快訊／西堤情侶確診！仁寶平鎮廠急召1500人採檢

快訊／16:15地震　台北超有感

餐廳內用確定會傳染　醫揭4招自保！點名北北基桃注意

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

快訊／桃園群聚擴散！衛生局宣布「5校預防性停課」

更多熱門

相關新聞

直擊白家綺、吳東諺合體拍廣告！

直擊白家綺、吳東諺合體拍廣告！

吳東諺去年底從三立簽回民視鳳凰藝能，回「娘家」後馬上合體老婆白家綺為保健品牌磷蝦油拍攝廣告。一月十四日早上九點半左右，時報周刊CTWant直擊白家綺與吳東諺夫妻檔現身內湖某攝影棚，兩人分別穿著粉藍色連身裝以及粉紅色襯衫，色調粉嫩粉嫩充滿恩愛夫妻氛圍，兩人拍攝間也不時相視而笑，展現默契，空擋則邊補妝邊說笑，滿滿閃光。

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

舅舅發「50億大紅包」給外甥女！媽嚇壞：真假？

舅舅發「50億大紅包」給外甥女！媽嚇壞：真假？

挖出「血棺」！他憂招噩運放火燒　專家：22億沒了

挖出「血棺」！他憂招噩運放火燒　專家：22億沒了

王力宏買網軍捧「王爸爸詩」　雞排妹：現代孝子

王力宏買網軍捧「王爸爸詩」　雞排妹：現代孝子

關鍵字：

周刊王匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

快訊／曾沛慈結婚了！

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面