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跟面試官聊半天還是沒offer？行銷大師揭原因：溝通頻率不同

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲面試明明聊得很多，為何沒拿到offer？（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

明明跟面試官聊得很愉快，為什麼還是沒拿到offer？美國行銷大師布蘭登．肯恩（Brendan Kane）提到，「面試和會議上的成功，是來自於理解桌子另一頭的人是用什麼方法來感知世界。」因此重點不是一進去就跟桌子對面的人聊個不停，而是要依據他們的層次來溝通，才會在同一個頻率上。

布蘭登．肯恩（Brendan Kane），曾為泰勒絲、蕾哈娜、傑森．史塔森等名人打造線上平台，贏得數千萬粉絲；而他本人更曾經在30天內，創造了從0到100萬名臉書粉絲追蹤的紀錄。他在新書《鉤引行銷》教人們成功打造鉤引點，「鉤住」目標客群，協助讀者創造品牌獨特性、建立個人知名度，該書如今由時報出版發行繁體中文版。

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他在書中提到，一個成功的文案除了要清楚傳達出訊息，還要使用流程溝通模式來建構內容，把訊息包裝成對「每一種人格」都具意義的說法，包括「邏輯」、「價值」、「魅力」、「感覺或仁心」，還有「幽默」。

他舉出繆思學院（MUSE School）的主任傑夫．金恩，金恩受過全面的流程溝通模式訓練，他認為很多教育機構都沒有替年輕人做好準備，讓他們足以面對工作環境，而這些機構的焦點通常會放在背誦、重複照搬同樣的資訊，「但學生不會明白要如何與人溝通、管理壓力，或是在衝突中進行協商，而這正是流程溝通模式所要教給他們的。」

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲假如一個應徵者不懂流程溝通模式，就可能會降低面試官參與對話的意願。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

假如一個應徵者不懂流程溝通模式，就可能會降低面試官參與對話的意願。舉例來說，假設有位面試官問了一個以「邏輯」為依據的問題，像是「你在蘋果（Apple）待了幾年？」如果面試者較偏好用「情緒」的語言來溝通，可能就會回答，「我在那裡待了幾年，我覺得很棒，蘋果真的是一個很美好的地方。」

如果面試者受過流程溝通模式的訓練，就會知道要同樣以「邏輯」為根據來回答，像是「我待了4年3個月。」者種受過流程溝通模式訓練的人，比較可能持續使用與提問者同樣的溝通語彙，「如此一來，面試官就會一直處於高度參與的狀態，並且跟應徵者有所連結。」

布蘭登說，「面試和會議上的成功，是來自於理解桌子另一頭的人是用什麼方法來感知世界。你會希望自己可以符合他們的需求；重點不是一進去就跟桌子對面的人不假思索地聊個不停，而是要依據他們的層次來溝通，這樣你們才會在同一個頻率上。」

▲▼《鉤引行銷：在訊息爆炸的時代運用鉤引點，只要3秒鐘就能突圍而出》（圖／時報出版）

▲《鉤引行銷》由時報出版繁體中文版。（圖／時報出版）

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