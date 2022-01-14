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「2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫　1／16日如期舉行

▲2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫，如期舉行。（圖／資料照／楊慧青提供）

▲楊慧青(右)說，多數的越南人都熱愛足球運動。（圖／資料照／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

多數的越南人都是熱愛足球運動的，因工作或就學來到台灣，足球運動更成聯誼和釋壓的重要活動。台灣新住民國際城市文化交流協會理事長楊慧青說，桃園是越南移工最多的城市，該會辦理「2022台灣越南同鄉足球聯賽」，近日雖因疫情再起，然第三場賽事將在加嚴版防疫措施下，本週日(16日)如期於竹南運動公園舉辦。▲2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫，如期舉行。（圖／資料照／楊慧青提供）

▲足球運動成為在台越南人聯誼和釋壓的重要活動。（圖／資料照／楊慧青提供）

楊慧青14日表示，該會首度舉辦「2022台灣越南同鄉足球聯賽」係因參賽成員，以在桃園工作的移工居多數，在熱心企業的支持下，今年組隊參賽有20隊，是歷年來最多足球隊伍參加的，因移工上班因故，賽事只能利用假期舉辦。第三場的賽事將在1月16日如期於竹南運動公園舉辦，會要求參賽球員和觀賽的民眾，戴上口罩、測體溫等防疫措施。▲2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫，如期舉行。（圖／資料照／楊慧青提供）

聯賽副理阮虹葸表示，目前在台灣的越南籍人士，包括移工、新住民及留學生等身份超過26萬人，人數還在逐年向上增加，但超過90%以來台工作為主，所以除了工作之外，若沒有其他熟悉台灣環境的友人帶領，很難走得出工作地點或住處。

▲2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫，如期舉行。（圖／資料照／楊慧青提供）

而「足球是越南人心中的國球！」在台越南籍同胞組成「台灣越南桐鄉會」，除提供在台越籍人士急難救助服務，也不定時舉辦各項活動。其中，自2017開始舉辦的年度足球聯賽，到今年為止，除了2021年因疫情關係停辦，已經舉辦5屆，每年報名隊伍逐漸攀升，從原本10多支隊伍，到今年參賽爆炸，因此限制20隊參賽，今年聯賽比賽時間從1月2日起共7個星期日，陸續進行賽事。

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