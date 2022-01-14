快訊／增57例境外移入「28例落地採檢確診」　美國17例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增57例境外移入，其中28例為落地採檢確診。57例個案中，以美國17例最多，其次分別為加拿大5例、菲律賓4例，另15例調查中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、24例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(17例)、加拿大(5例)、菲律賓(4例)、澳大利亞、波蘭及越南(各3例)、印尼、丹麥、法國、葡萄牙、巴西、土耳其及瑞典(各1例)移入；另15例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年1月13日。

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▲▼指揮中心公布1/14確診個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼指揮中心公布1/14確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布1/14確診個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計5,210,348例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,190,844例排除)，其中17,692例確診，分別為2,962例境外移入，14,676例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼1/13、1/14長程航班採檢結果。（圖／指揮中心提供）