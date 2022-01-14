桃園疫情延燒銀行、餐廳要升三級？　陳時中分析：希望下一波停下來

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃園疫情續燒，從桃園機場延伸到社區，包含銀行、餐廳都出現確診個案，此外，北市也有零星院內護理師確診，是否已經達到疫情升三級標準？指揮官陳時中今（14）日表示，從病毒定序來看，群聚大概是1~2起，醫院感染也非社區，目前風險還不算特別大，也希望在下一波之前就把疫情停下來，但他也說，防疫的事情很難說，大家只能盡力。

指揮中心下午公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新增本土個案為8例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

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本土病例新增分別是聯邦銀行員親友3人、西堤員工與顧客5人、還有桃機清潔員相關歌友會成員司機的家人2人與居服員乾妹妹的家人1人。

▲案17230相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲案17473相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

媒體提問，本次疫情從桃機到社區銀行、餐廳，北市又有院內感染狀況，是否已達到單週3起群聚條件，疫情即將進入疫情警戒標準第3級。

陳時中回應，從病毒定序來看，嚴格定義之下，國內不見得有三起群聚，可能最後是同一起或兩起，醫院也不算社區群聚，現在最關心就是把疫情控制住。

以桃機來說，陳時中指出，在前進指揮所進駐後，目前很積極控制下來，桃機也有親屬跟家人在，像手推車工作人員也傳給家人，也傳到歌友會，確診個案都有親屬，但目前風險並沒有特別的大。

尤其桃園市衛生局幾乎不眠不休疫調、匡列接觸者，把時間壓縮得很短，第一時間的疫調很清楚，半天左右就可以開始匡列，集檢所也準備好，馬上可送，目前一切順暢，希望下一波就停下來，但防疫的事很難說，只能盡力的做。

▲案17630相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）