過年前超夯職業！陸整理收納師「每坪開價1.2萬」　接單到手軟

▲整理收納師這一職業近年爆紅。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

每年春節前都是家政業的旺季，不過大陸有一個新興職業近年爆紅，即「整理收納師」，若按空間計算，每平方公尺開價高達800元（人民幣，下同，約新台幣3500元），折合坪數則約1.2萬元新台幣／坪。

▲整理收納師要為客戶提供家居整理的收納方案的個性化服務。（圖／翻攝自央視新聞）

據《央視財經》報導，江蘇南京一間家庭整理收納公司的工作人員介紹，與家政服務「擦掃拖」不同，整理收納師不只是簡單收拾房間，還會針對每一個客戶家庭的生活人群，色彩喜好以及生活習慣，幫助客戶做好房屋的空間佈局，並為客戶提供家居整理的收納方案的個性化服務。

▲ 整理收納師要學習美學、色彩搭配等。（圖／翻攝自央視新聞）

一名收納師受訪時表示，這個行業要學習的東西很多，例如美學、服裝搭配、色彩搭配等，「我們一般到客戶家，如果客戶要整理衣櫃的話，我們就去看一下衣櫃的佈局。」

春節臨近，整理收納師已處於「爆單」狀態。江蘇南京市某居家收納公司創始人馬晨透露，從元旦起計算，已經接了30單左右。

目前，整理收納師主要有兩種收費模式，一是按時間收費，平均每小時150元左右（約新台幣650元）；二是按平方公尺收費，大約是800元／平方公尺。