　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

空姐媽v.s失業夫爭撫養權　法官寫1470字給8歲童：希望你幸福

▲▼法官的千字文惹人噴淚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲法官的千字文惹人噴淚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄少年及家庭法庭最近宣判一起離婚爭小孩撫養權的官司，引人矚目的是法官朱政坤在判決書的最後方寫下給小孩字的1470字的「千字文」，他以叔叔的角度出發，鼓勵小朋友「在爸爸媽媽的吵架裡面，你真的沒有做錯任何事情」、「請你一定要相信的是，希望你幸福，愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的」，真摯的用語讓人感動。

高雄一對夫妻鬧離婚，兩人爭奪8歲小孩子的撫養權，判決指出，夫妻兩人在2011年結婚後，就因為家庭開支、婆媳相處、回娘家等家庭問題鬧得不可開交，妻子不滿丈夫失業後打算創業，開始密集參加各種職訓與電腦課程，把家事、小孩都丟給她一人。

丈夫則是不滿妻子的家人卻經常以軟吃、狼心狗肺、不要臉、閉嘴、頭殼壞去、含血噴人等語辱罵他，妻子的大姊甚以母職自居，插手2人家庭。法官審理後認為雙方各有堅持，在都不願退讓、改變的情形，造成兩人婚姻存有破綻，雙方都有責任，因此判准兩人離婚。

至於兩人8歲孩子的監護權，法官認為，妻子仍任職於航空公司，且與小孩的親屬連結較高，且尊重孩子的意願，於是將監護權判給媽媽。

不過，法官也顧慮到在離婚過程中，最受傷的就是8歲的小孩，因此在附件中寫下「千字文」鼓勵小朋友，淺白的用詞遣字讓人感動，全文幾乎都以關心小朋友為出發點，希望他能在父母親的離婚中受到最小的傷害。

千字文內容如下：

你好，我是2020年在法院跟你說話的那個法官叔叔，不知道你還記不記得。不曉得你會不會看到這篇判決，如果看到的話，希望你把下面這些話看完。很抱歉只能用這種方式跟你說話，因為工作的關係，我必須公平地在你的爸爸媽媽之間，決定他們的婚姻能不能繼續，跟你之後要跟誰住在一起，所以只能在這些事情在我手上告一段落的時候，寫下這些話。這段前面寫的東西，是叔叔身為法官，必須把爸爸媽媽在爭的事情說清楚，寫下來，讓看判決的人了解我為什麼要這樣做決定，但我覺得，自己有責任要特別對你說一些話，因為你才是這個案子裡面被影響最深的人，你絕對不該只是判決裡面被提到的一個名字而已。

首先要說的是，這幾年來，真的是辛苦你了，叔叔在你這個年紀的時候，天天都只需要想著放學要去哪裡玩，晚餐要吃什麼這類的小事，但你卻在承受著本不該是在這個年紀應該承受的壓力跟辛苦。在這個案子裡面，叔叔開庭跟寫判決的對象形式上是你的父母，但我知道，其實真正影響最大，受傷最深的，絕對是你，在爸媽的衝突當中，相信你一定無數次的在問「為甚麼爸爸媽媽要吵架？」、「我是不是作錯了甚麼？」。所以，叔叔在這邊要再一次告訴你，辛苦你了，但在爸爸媽媽的吵架裡面，你真的沒有做錯任何事情。雖然我們只說過一次話，但從你的言談中，叔叔看得出來，儘管這麼辛苦，壓力這麼大，你還是這樣的愛你的爸爸媽媽，真的是個很棒的孩子。

再來，在跟你聊天（法律用語：陳述意見）的時候，我有再三的跟你保證，你說的話，法官叔叔「一個字」都不會讓別人知道。真的，就算到了寫完這個判決的最後，叔叔都還是沒有讓你跟我說的話，讓當天在場以外的其他任何人知道，因為你是個好孩子，你不該因為說了自己想說的話，受到任何其他的壓力。也希望你知道，叔叔作的決定，不敢說正確，但絕對是思考過手上的一切證據之後才作的，絕對不是，也絕對不會只因為你說的哪句話，就做出上面的決定。如果之後因為這個決定，爸媽或是你有任何不開心，叔叔跟你說聲「對不起，是我能力不好」，但真的，絕對不是因為你說了，或沒說甚麼的關係。

最後，叔叔想跟你說，你的爸爸媽媽真的都非常愛你，或許在這幾年他們的爭吵過程當中，你覺得很辛苦、很累，但叔叔相信（至少在這一年多來看到的），他們都很努力的用著自己的方法在愛你，或許有些方式讓你不開心，但他們都真的相信，用他們自己的方法這樣愛，對你最好。也因為這樣，叔叔上面在寫那些寫給你爸爸媽媽（還有其他大人）看的判決的時候，真的非常掙扎，因為法律的規定，叔叔除了要寫爸爸媽媽他們的婚姻是不是真的已經沒辦法了以外，還必須去寫「他們誰錯比較多」，於是你在上面會看到很多很多他們互相攻擊的話。叔叔判決裡面的文字，很努力的想要嘗試不要讓太多不必要的攻擊出現，希望盡量不要讓你感覺爸爸媽媽哪邊不好，但叔叔相信不只你，任何小朋友看到爸爸媽媽這樣，一定都會非常難過。其實說真的，叔叔真心希望你通通不要知道，因為那些都是他們為了分開或繼續在一起，還有為了希望能夠取得照顧你的資格，而必須這樣互相攻擊。事情的真相是甚麼，其實除了他們自己，叔叔相信沒有人知道。叔叔也只是從手上的證據，去得到一個接近的「事實」，之後如果還有繼續的法律過程，其他法官可能也有不一樣的「事實」，或許跟叔叔說的完全不一樣也不一定。但是，請你一定要相信的是，希望你幸福，愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的，這些才是真的「事實」。

最後，不管爸爸媽媽的婚姻能不能繼續下去，叔叔都衷心希望你能快樂的長大。寫到這裡，叔叔向我的神明祈求：希望你覺得難過、困難的時候，祂能夠成為你腳前的燈，路上的光。祝你一切平安，身體健康。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢
陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年　請求諒解不公開感情
快訊／居服員銀行櫃檯「脫口罩講電話」！　監視器內容曝
高峰在明天！預定4200人返台　指揮中心：壓力相當大
聯邦銀行14人染疫　1／7曾辦理尾牙聚餐
聯邦銀行一夜多11例！30名員工採檢「13人陽性」
中興護理師確定感染Omicron！　和患者「基因定序相同」
未滿10歲童染疫！　居服員乾妹婆婆、兒子確診
F-16V墜海畫面曝！　高速衝入海面濺起大量水花
銀行群聚恐延燒到台北！行員爆：日前總行才派人「長時間查帳」
快訊／增1死！台商醫療專機「插管返台」　搶救24日往生
快訊／新增1例死亡「本土+14」！　境外移入51例
LIVE／銀行14例確診「匡列逾3千人」　陳時中最新說明
胡宇威約陳庭妮爬玉山！　「捧2克拉鑽石」腿軟求婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑幫夜店搭訕富二代「詐賭逼簽本票」　他被拍裸照+DIY影片

高雄防治酒駕出大絕！專人盯梢80累犯　喝酒開車立刻抓人

驚悚！姊妹參拜白沙屯媽祖過站跳火車　手指被夾拖行10米摔傷

苦尋失蹤妻2年！從屏東找到南投　卻與兒撞見她睡在小王床上

F-16V墜海畫面曝！　疑高速衝入海面濺起大量水花

天母男欠29萬罰單！媽媽慘遭拖累「東拼西湊」保住黃金地段老宅

三連霸綠議員詐335萬補助！硬拗助理是「網軍」　臉超腫重判9年

偷拍論壇內幕曝！「約砲高手」用這招騙女伴　海撈再裝無辜求下架

空姐媽v.s失業夫爭撫養權　法官寫1470字給8歲童：希望你幸福

陸船越界！海巡廣播斥「不要再蛇行」強勢登檢　逮3船員PCR出爐

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

黑幫夜店搭訕富二代「詐賭逼簽本票」　他被拍裸照+DIY影片

高雄防治酒駕出大絕！專人盯梢80累犯　喝酒開車立刻抓人

驚悚！姊妹參拜白沙屯媽祖過站跳火車　手指被夾拖行10米摔傷

苦尋失蹤妻2年！從屏東找到南投　卻與兒撞見她睡在小王床上

F-16V墜海畫面曝！　疑高速衝入海面濺起大量水花

天母男欠29萬罰單！媽媽慘遭拖累「東拼西湊」保住黃金地段老宅

三連霸綠議員詐335萬補助！硬拗助理是「網軍」　臉超腫重判9年

偷拍論壇內幕曝！「約砲高手」用這招騙女伴　海撈再裝無辜求下架

空姐媽v.s失業夫爭撫養權　法官寫1470字給8歲童：希望你幸福

陸船越界！海巡廣播斥「不要再蛇行」強勢登檢　逮3船員PCR出爐

3名「專責病房護理師」染疫！張上淳曝「可能感染原因」

莊瑞雄澄清從未稱屏東人是魔鬼　「周春米不需要往身上貼標籤」

快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢

「好市多衛生紙」竟分兩款　她實際一擦不掉屑！網驚：完全沒發現

黑幫夜店搭訕富二代「詐賭逼簽本票」　他被拍裸照+DIY影片

高雄防治酒駕出大絕！專人盯梢80累犯　喝酒開車立刻抓人

台鋼高度興趣組新球隊　中職抱持正面開放態度

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」　請求諒解之前不公開感情　

台灣高教「五缺六不」　校長妙喻：少子化衝擊如新冠肺炎

越南台商搶救24日亡！　羅一鈞「2理由」推測感染Delta機率高

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

他剛到職就請喪假！老闆一查才知岳父死2次

孫生媽不認偷輪椅婦　下場出爐

廉政署搜查宜蘭地政處　引外界關注

快訊／F-16V搜救第三天！村民尋獲「疑似人腿骨」

快訊／嘉義市驚傳槍響！男「頭部中彈」陳屍停車場

林家父女已知母噩耗！2姊妹回應令人心疼

即／台中7歲柔道童被摔死　母悲痛向教練求償1800萬

墜機點有2公尺大洞！漁民曝「飛行異相」：應已解體

2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害

F-16V墜海畫面曝！疑高速衝入海面

雲林窮夫妻賣子兼「預售」　判刑定讞

醫師夫值班室大戰已婚女護理師　正宮怒告

KTV走錯包廂　男遭5惡徒捅死

「蕾神」批王力宏硬闖住處　律師建議為了子女這樣做

更多熱門

相關新聞

空姐訴離爭撫養權　法官寫千字信給8歲童

空姐訴離爭撫養權　法官寫千字信給8歲童

父母離婚，受傷最深的必定是孩子。高雄少年及家事法院法官朱政坤審理華航空姐聲請和丈夫離婚一案時，空姐和丈夫2人互相攻防，爭奪8歲幼子撫養權與撫養費，朱深知父母吵架撕破臉到必須離婚，影響對大的必定是孩子，在判決書附記寫下千字白話信，暖心告訴8歲童，「爸媽離婚不是你的錯，你沒有做錯任何事情」。

蕾宏戰嚇哭3孩！暖男法官「給離婚空姐兒千字信」瘋傳

蕾宏戰嚇哭3孩！暖男法官「給離婚空姐兒千字信」瘋傳

同框侯友宜　王金平看公投挫敗：國民黨應該再檢討一下

同框侯友宜　王金平看公投挫敗：國民黨應該再檢討一下

「蕾神之鎚」震天響！

「蕾神之鎚」震天響！

走出「王力宏太太」李靚蕾自由了

走出「王力宏太太」李靚蕾自由了

關鍵字：

家事法官離婚官司千字文惹人噴淚

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

快訊／王力宏出示律師聲明：不該和李靚蕾單獨相處

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面