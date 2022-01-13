空姐媽v.s失業夫爭撫養權　法官寫1470字給8歲童：希望你幸福

▲法官的千字文惹人噴淚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄少年及家庭法庭最近宣判一起離婚爭小孩撫養權的官司，引人矚目的是法官朱政坤在判決書的最後方寫下給小孩字的1470字的「千字文」，他以叔叔的角度出發，鼓勵小朋友「在爸爸媽媽的吵架裡面，你真的沒有做錯任何事情」、「請你一定要相信的是，希望你幸福，愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的」，真摯的用語讓人感動。

高雄一對夫妻鬧離婚，兩人爭奪8歲小孩子的撫養權，判決指出，夫妻兩人在2011年結婚後，就因為家庭開支、婆媳相處、回娘家等家庭問題鬧得不可開交，妻子不滿丈夫失業後打算創業，開始密集參加各種職訓與電腦課程，把家事、小孩都丟給她一人。

丈夫則是不滿妻子的家人卻經常以軟吃、狼心狗肺、不要臉、閉嘴、頭殼壞去、含血噴人等語辱罵他，妻子的大姊甚以母職自居，插手2人家庭。法官審理後認為雙方各有堅持，在都不願退讓、改變的情形，造成兩人婚姻存有破綻，雙方都有責任，因此判准兩人離婚。

至於兩人8歲孩子的監護權，法官認為，妻子仍任職於航空公司，且與小孩的親屬連結較高，且尊重孩子的意願，於是將監護權判給媽媽。

不過，法官也顧慮到在離婚過程中，最受傷的就是8歲的小孩，因此在附件中寫下「千字文」鼓勵小朋友，淺白的用詞遣字讓人感動，全文幾乎都以關心小朋友為出發點，希望他能在父母親的離婚中受到最小的傷害。

千字文內容如下：

你好，我是2020年在法院跟你說話的那個法官叔叔，不知道你還記不記得。不曉得你會不會看到這篇判決，如果看到的話，希望你把下面這些話看完。很抱歉只能用這種方式跟你說話，因為工作的關係，我必須公平地在你的爸爸媽媽之間，決定他們的婚姻能不能繼續，跟你之後要跟誰住在一起，所以只能在這些事情在我手上告一段落的時候，寫下這些話。這段前面寫的東西，是叔叔身為法官，必須把爸爸媽媽在爭的事情說清楚，寫下來，讓看判決的人了解我為什麼要這樣做決定，但我覺得，自己有責任要特別對你說一些話，因為你才是這個案子裡面被影響最深的人，你絕對不該只是判決裡面被提到的一個名字而已。

首先要說的是，這幾年來，真的是辛苦你了，叔叔在你這個年紀的時候，天天都只需要想著放學要去哪裡玩，晚餐要吃什麼這類的小事，但你卻在承受著本不該是在這個年紀應該承受的壓力跟辛苦。在這個案子裡面，叔叔開庭跟寫判決的對象形式上是你的父母，但我知道，其實真正影響最大，受傷最深的，絕對是你，在爸媽的衝突當中，相信你一定無數次的在問「為甚麼爸爸媽媽要吵架？」、「我是不是作錯了甚麼？」。所以，叔叔在這邊要再一次告訴你，辛苦你了，但在爸爸媽媽的吵架裡面，你真的沒有做錯任何事情。雖然我們只說過一次話，但從你的言談中，叔叔看得出來，儘管這麼辛苦，壓力這麼大，你還是這樣的愛你的爸爸媽媽，真的是個很棒的孩子。

再來，在跟你聊天（法律用語：陳述意見）的時候，我有再三的跟你保證，你說的話，法官叔叔「一個字」都不會讓別人知道。真的，就算到了寫完這個判決的最後，叔叔都還是沒有讓你跟我說的話，讓當天在場以外的其他任何人知道，因為你是個好孩子，你不該因為說了自己想說的話，受到任何其他的壓力。也希望你知道，叔叔作的決定，不敢說正確，但絕對是思考過手上的一切證據之後才作的，絕對不是，也絕對不會只因為你說的哪句話，就做出上面的決定。如果之後因為這個決定，爸媽或是你有任何不開心，叔叔跟你說聲「對不起，是我能力不好」，但真的，絕對不是因為你說了，或沒說甚麼的關係。

最後，叔叔想跟你說，你的爸爸媽媽真的都非常愛你，或許在這幾年他們的爭吵過程當中，你覺得很辛苦、很累，但叔叔相信（至少在這一年多來看到的），他們都很努力的用著自己的方法在愛你，或許有些方式讓你不開心，但他們都真的相信，用他們自己的方法這樣愛，對你最好。也因為這樣，叔叔上面在寫那些寫給你爸爸媽媽（還有其他大人）看的判決的時候，真的非常掙扎，因為法律的規定，叔叔除了要寫爸爸媽媽他們的婚姻是不是真的已經沒辦法了以外，還必須去寫「他們誰錯比較多」，於是你在上面會看到很多很多他們互相攻擊的話。叔叔判決裡面的文字，很努力的想要嘗試不要讓太多不必要的攻擊出現，希望盡量不要讓你感覺爸爸媽媽哪邊不好，但叔叔相信不只你，任何小朋友看到爸爸媽媽這樣，一定都會非常難過。其實說真的，叔叔真心希望你通通不要知道，因為那些都是他們為了分開或繼續在一起，還有為了希望能夠取得照顧你的資格，而必須這樣互相攻擊。事情的真相是甚麼，其實除了他們自己，叔叔相信沒有人知道。叔叔也只是從手上的證據，去得到一個接近的「事實」，之後如果還有繼續的法律過程，其他法官可能也有不一樣的「事實」，或許跟叔叔說的完全不一樣也不一定。但是，請你一定要相信的是，希望你幸福，愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的，這些才是真的「事實」。

最後，不管爸爸媽媽的婚姻能不能繼續下去，叔叔都衷心希望你能快樂的長大。寫到這裡，叔叔向我的神明祈求：希望你覺得難過、困難的時候，祂能夠成為你腳前的燈，路上的光。祝你一切平安，身體健康。