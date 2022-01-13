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與恐怖情人分手7招漸退策略　降低挫敗感、別爭論「誰對誰錯」

文／職場人

台劇《華燈初上》第二季開播，承接第一季的華麗場景、大咖客串，「懸疑」劇情令人看得欲罷不能，劇中出現的男角也因鮮明個性廣受網友討論，比如渣男、危險情人、恐怖情人等議題不論在劇中還是現實社會，一直都是被關注的議題，編輯為此整理了7招「漸退策略」，如果你身邊也出現擁有這些病態特徵的人，一定要謹慎處理、漸漸遠離啊！

遠離病態人格方法1：相信「風險」存在

▲與恐怖情人分手要謹慎處理（圖／pixabay，下同）

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第1個與病態人格分手的建議方法為「隨時相信『風險』無時無刻都存在」，不要總以為這種事不會發生在自己身上，而忽略生活上的小細節，有時風險就是發生在對方先對你獻殷勤、體貼、全心全意、無微不至......，最後才會以愛之名行操控與剝削之實。 

遠離病態人格方法2：確立結束關係的信念

第2個與病態人格分手的建議方法為「確立自己一定要和他結束關係的信念」，多數無法脫離恐怖情人的人都是因為「游移不定」，可能因為對方的一句道歉，或是「疑似向善改過」就心軟，如果想要脫離這些有恐怖傾向的人，就一定要確定信念。

遠離病態人格方法3：降低對方的挫敗感

第3個與病態人格分手的建議方法為「降低對方的挫敗感」，再提分手的時候千萬不能激怒對方，尤其是對於自戀型人格更要多加注意，因為他們喜歡被誇大成就與才能，在不相稱的情況，期待自己被認為是優越的，若是分手訊息出現貶低字眼，可能會使他們惱羞成怒。

遠離病態人格方法4：別爭論「誰對誰錯」

第4個與病態人格分手的建議方法為「別爭論」，延伸上段，除了用詞要盡量中立和善之外，也不要與對方爭論誰對誰錯，尤其是反社會型人格，較為敏感且極端，須謹慎處理。

遠離病態人格方法5：讓對方盡量有足夠的支持系統

第5個與病態人格分手的建議方法為「讓對方盡量有足夠的支持系統」，有些依賴型人格是需要他人來為自己大多數的生活領域承擔責任，要離開這類型的人就要盡量讓對方轉移注意力或有其他的支持系統，例如：朋友、家人，所以在分手之前，可以先和對方的其他朋友討論看看或請求協助。

遠離病態人格方法6：欲速則不達

第6個與病態人格分手的建議方法為「欲速則不達」，就算有「更好的對象」，在這段期間也要盡量延緩，對於恐怖情人最重要的就是別激怒、別求速，慢慢的退出才是安全策略。

遠離病態人格方法7：找到適當的「緩衝防禦」

第7個與病態人格分手的建議方法為「找到適當的緩衝防禦」，面對恐怖情人，在談判分手時，比起單獨在家選在公共場合可能會較為安全些，或是找人陪伴也很重要，但千萬別找另一位同齡男（女）性友人，避免多餘的誤會。

以上7招遠離渣男、病態人格、恐怖情人的「漸退策略」分享給大家，如果想要獲得更多相關協助可以參考《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》一書，或是尋求相關機構幫忙哦！

Source：《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》

【延伸閱讀】

「忙碌上癮症」10個問題自我檢測，4招避免慣性慌亂！

遇到恐怖情人怎麼辦？「8本自救書單推薦」控制狂、病態人格快走不送！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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