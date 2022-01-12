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北市又1護理師確診「無關中興院區群聚」　以為打疫苗不舒服竟染疫

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、 指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市聯醫中興院區出現護理師群聚事件，然而指揮中心今日晚間公布，北市又有護理師確診，Ct值16病毒量高。北市衛生局證實，新增個案無關北市聯醫中興院區群聚，是另一個案。

中央流行疫情指揮中心今(12)晚間表示，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值16），為台北市某醫院本國籍30多歲女性護理師，1/11出現發燒、喉嚨痛及肌肉痠痛症狀，以為疫苗接種後反應，今日因工作定期採檢後檢出陽性。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明(13)日記者會統一說明。

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▲▼案17570相關確診關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案17570相關確診關聯圖。（圖／指揮中心提供）

北市聯醫中興院區昨日爆出2名護理師確診，其中一名護理師男友也染疫。根據指揮中心公布，中興醫院相關3例本土分包括，專責照顧新冠肺炎患者的護理師案17570，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一位是案17571，與案17570照顧同樣病房但不同病人，Ct值15；還有一位密切接觸者是案17570護理師的男友案17572，1月10日被匡列，Ct值為29。

醫療應變組副組長羅一鈞今說明，案17572昨日公佈時病毒量較低，因此有人懷疑會不會是感染比較久，但根據第二次採檢，病毒量有升高情形，顯示感染時間是短暫即時，1/10喉嚨癢症狀應該是可信的，而另外兩位護理師發病時間確實比較晚，因此不會懷疑案17572是源頭，目前傾向是護理師在病房被感染，才傳染給朋友。

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